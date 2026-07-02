Μαρινάκης για το νέο Καραϊσκάκης: «Ιστορική ημέρα - Ζητάμε μια ρύθμιση από τον Σεπτέμβρη του 2025»

Ο Ολυμπιακός σχεδιάζει το μέλλον του και μέρος αυτού του σχεδίου περιλαμβάνει η αναβάθμιση του «Γ. Καραϊσκάκης». Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ, κ. Βαγγέλης Μαρινάκης, παρουσίασε μέσω της συνέντευξης Τύπου αναλυτικά το νέο γήπεδο των «ερυθρόλευκων» και τα δεδομένα της ανακαίνισης του.

Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά βρέθηκαν μέλη και παίκτες του Ερασιτέχνη, ο προπονητής της ομάδας, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μαζί με τους ποδοσφαιριστές του ενώ μεγάλη παρουσία είχε και η πολιτική σκηνή. Στην παρουσίαση βρέθηκαν και άνθρωποι εκτός του αθλητισμού, όπως ο Μάρκος Σεφερλής, γνωστός για τα «ερυθρόλευκα» αισθήματα του.

Η παρουσίαση άρχισε με τον αντιπρόεδρο της ΠΑΕ, Κώστα Καραπαπά, να παίρνει πρώτος τον λόγο και με έναν πρόλογο να δίνει το πρώτο στίγμα, πριν δώσει τον λόγο στον κ. Μόραλη, δήμαρχο Πειραιά.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης πήρε τελευταίος τον λόγο και αναφέρθηκε στο τι ζητά η ομάδα από την κυβέρνηση για να μπορέσει να εγκριθεί η ανακαίνιση του «Γ. Καραϊσκάκης». Ο ισχυρός άνδρας των Πειραιωτών ξεκαθάρισε πως το έργο δεν θα χρειαστεί καμία οικονομική παρέμβαση ή βοήθεια από το κράτος, μονάχα μια ρύθμιση για τον συντελεστή που θα επιτρέψει την αναβάθμιση της έδρας των «ερυθρόλευκων» για να εκτοξευθεί η χωρητικότητα στις 50.000.

Αναλυτικά τα πρώτα λόγια του κ. Μαρινάκη

«Ιστορική μέρα για τον Ολυμπιακό, ιστορική για την πόλη που γέννησε τον Θρύλο, τον Πειραιά μας, και ιστορική για την Ελλάδα.

Θα σας παρουσιάσουμε το μεγαλύτερο έργο στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ένα μοναδικό έργο, για το οποίο δεν ζητήθηκε και δεν θα δοθεί κανένας κρατικός πόρος και κανένας Έλληνας φορολογούμενος δεν θα επιβαρυνθεί.

Δυστυχώς, μέχρι σήμερα η κυβέρνηση έχει καθυστερήσει και δεν καταλαβαίνω το γιατί, μιας και δεν ζητάμε ούτε ένα ευρώ, σε αντίθεση με άλλα γήπεδα που και καθυστέρησαν και δόθηκαν σε επιχειρήσεις με διαδικασίες εξπρές, τις οποίες πλήρωσε ο ελληνικός λαός.

Θέλω να ενημερώσω, από πλευράς μας, ότι έχουν δαπανηθεί εκατομμύρια ευρώ για μελέτες και είμαστε πανέτοιμοι, όπως είναι έτοιμη και η μεγάλη κατασκευαστική εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο.

Ζητάμε από τον Σεπτέμβριο του 2025 μία ρύθμιση που αφορά το ύψος και, αν την είχαμε, θα είχε ήδη εκδοθεί οικοδομική άδεια. Αν είχαμε τη ρύθμιση, θα ξεκινούσαμε έργα τον Μάιο και θα μπαίναμε στο γήπεδο τον Αύγουστο του 2028.

Θα καλυφθεί από εμένα προσωπικά και θα είναι το Θέατρο των Ονείρων μας. Θα είναι ανοιχτό 365 μέρες τον χρόνο. Δεν συνηθίζω να μιλάω συχνά. Μιλάω με έργα».

Η χωρητικότητα του νέου γηπέδου

«Το έργο μας θα κοστίσει πάνω από 250 εκατομμύρια. Θα χρηματοδοτηθεί από εμένα προσωπικά και θα είναι ανοιχτό για πάνω από 365 μέρες τον χρόνο. Θα γίνει το δικό μας "Θέατρο των Ονείρων". Το νέο μας γήπεδο θα έχει χωρητικότητα πάνω από 53.000 και θα είναι το πιο σύγχρονο που έχει δει ποτέ η χώρα μας. Έχει ο Ολυμπιακός ήδη το δικό του υπερσύγχρονο προπονητικό κέντρο στο Ρέντη το οποίο κάθε χρόνο βελτιώνεται.

Ζήσαμε, αντιμετωπίσαμε σκευωρίες, βρώμικο πόλεμο σε μένα και στην ομάδα. Θέλω να είμαι εγώ ο στόχος και όχι ο Ολυμπιακός. Είμαι εδώ και ακούω τη φωνή του Σταύρου Νταϊφά, ότι είμαστε όλοι νάνοι μπροστά στον Ολυμπιακό. Το Καραϊσκάκη άλλαξε πρώτη φορά με τον Σωκράτη Κόκκαλη και θέλω να τον ευχαριστήσω και εγώ και ολοι οι Ολυμπιακοί. Θα δούμε το Καραϊσκάκη να αλλάζει και θα σηκώνουμε όλοι μαζί τα τρόπαια. Στη γη που ακούμπησαν τα όνειρα χιλιάδων Ολυμπιακών».

«Το ζητούμενο είναι να μην μείνουμε στις μακέτες και στα ωραία βίντεο. Έχουμε ξεκινήσει περισσότερο από έναν χρόνο τις μελέτες και την προετοιμασία με την εταιρία που θα αναλάβει. Τον Σεπτέμβριο είχαμε στείλει επιστολή στην κυβέρνηση για μια ρύθμιση. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Είναι μια ρύθμιση για το ύψος. 53-54 μέτρα. Υπάρχει ο πύργος του Πειραιά των 85 μέτρων, έχουμε δει με εξπρές διαδικασίες να παίρνουν άδειες πύργοι όπως στο Ελληνικό. Δεν χρειάζεται να συζητάμε αν μπορεί το γήπεδο να ανέβει. Εμείς περιμέναμε, είχαμε προετοιμαστεί να ξεκινήσουμε με το τέλος της σεζόν και σε δύο χρόνια να έιμαστε έτοιμοι. Τώρα με αυτή την καθυστέρηση το νωρίτερο που μπορούν να ξεκινήσουν τα σχέδια είναι τον επόμενο Μάιο».

Τι ειπώθηκε για τις μεταγραφές της ομάδας

«Είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε την ομάδα κάθε χρόνο πιο δυνατή. Υπάρχει μπάτζετ 30 εκατομμύρια για μεταγραφές. Οι άνθρωποί μας, οι σκάουτερ, ο προπονητής μας κάνουν τις σωστές επιλογές. Έχουμε ήδη πολύ καλή ομάδα και τη νέα σεζόν θα είμαστε οι πιο δύνατοι και θα ξαναγυρίσουμε εκεί που έχουμε συνηθίσει να είμαστε πρωταθλητές».

Η απάντηση στην ερώτηση του FLASH

«Σίγουρα μεγαλώνουν τα μεγέθη, όπως έχετε δει. Η ακαδημία μας έχει βγάλει πολλά παιδιά που έχουν αγωνιστεί στην ομάδα μας και σήμερα αγωνίζονται με επιτυχία στο εξωτερικό. Ένα παράδειγμα είναι ο Πάνος Ρέτσος, ξεκίνησε από 10 χρονών στην ακαδημία μας, έπαιξε στην πρώτη ομάδα και όταν πουλήθηκε σε μια μεγάλη ομάδα της Γερμανίας ήταν το μεγαλύτερο ρεκόρ Έλληνα σε πώληση, το οποίο το σπάσαμε για άλλη μια φορά με τον Κωστούλα πριν έναν χρόνο.



Θέλω να πω ότι οι προσδοκίες είναι μεγάλες, οι ανάγκες επίσης. Πριν δύο χρόνια πήραμε Champions League στους Νέους. Χρειαζόμαστε ανθρώπους που θα μας πάνε ακόμα ψηλότερα ή να συνεχίσουμε στην κατάκτηση των κορυφών. Το ίδιο συμβαίνει και με την ομάδα όσον αφορά τις ανάγκες Champions ή Europa League. Θέλουμε να είμαστε στο Champions League, αλλά κάθε χρόνο βλέπετε ότι κι άλλες ομάδες στην Ευρώπη δυναμώνουν, οπότε οι ανάγκες μεγαλώνουν αν θέλουμε να είμαστε στην ελίτ της Ευρώπης».

Γέμισε ασφυκτικά το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Η παρουσίαση συγκέντρωσε το ενδιαφέρον της οικογένειας του Ολυμπιακού, υπουργών, αξιωματούχων του αθλητισμού και της Δημοτικής Αρχής της πόλης, φιλάθλων, καθώς και πολλών άλλων που γέμισαν ασφυκτικά το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Στην συνέντευξη έδωσε το «παρών» και η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Στο Δημοτικό Θέτρα Πειριά και η Αμερικάνιδα Πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Ρεπορτάζ: @JohnKemmos pic.twitter.com/ALxAVyhszi — Flash.gr (@flashgrofficial) July 2, 2026

Η συνέντευξη ολοκληρώθηκε με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός, να ευχαριστεί όσους έδωσαν το παρών και να... κλείνει ραντεβού στο νέο «Καραϊσκάκης».

«Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Ελπίζω το επόμενο ραντεβού να είναι μέσα στο "Καραϊσκάκης" τα επόμενα τρία χρόνια», ανέφερε στον επίλογο της παρουσίασης ο κ. Μαρινάκης.