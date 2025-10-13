Πολιτική Παύλος Μαρινάκης Υπουργείο Εθνικής Άμυνας Σύνταγμα μνημείο

Μαρινάκης για Άγνωστο Στρατιώτη: «Αργήσαμε να συμβαδίσουμε με τις επιδιώξεις των νοικοκυραίων»

Σε συνεννόηση με όλα τα συναρμόδια υπουργεία η παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Φωτ. Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Με διάθεση αυτοκριτικής ο Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών υπεραμύνθηκε της πρωτοβουλίας που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. 

«Το μνημείο δεν ανήκει σε κανέναν μεμονωμένα, κάποιοι θυσίασαν τη ζωή τους για να είμαστε σήμερα εμείς εδώ και αυτός ο χώρος δεν προσφέρεται για καμία διαδήλωση και διαμαρτυρία» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Αργήσαμε να συμβαδίσουμε με τις επιδιώξεις των νοικοκυραίων» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης κάνοντας λόγο για «αίτημα σιωπηρής πλειοψηφίας» που δεν συμβαδίζει με τους «εκπρόσωπους της πολιτικής κουζίνας και της καμαρίλας».  

«Κάποιοι επενδύουν στο μπάχαλο αλλά δεν θα τους βγει» προσέθεσε ο κ. Μαρινάκης υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν «μπαχαλάκηδες και εντός βουλής» που όλο το προηγούμενο διάστημα προσπάθησαν να εργαλειοποιήσουν την τραγωδία των Τεμπών για να αποκομίσουν κομματικά οφέλη. Δεν ξεκαθάρισε ωστόσο εάν η κυβέρνηση θα προχωρήσει και σε παρεμβάσεις στο χώρο όπου, μεταξύ άλλων, έχουν γραφτεί και τα ονόματα των 57 νεκρών της τραγωδίας των Τεμπών. 

Πολιτική Παύλος Μαρινάκης Υπουργείο Εθνικής Άμυνας Σύνταγμα μνημείο

