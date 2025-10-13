Μαρινάκης για Άγνωστο Στρατιώτη: «Αργήσαμε να συμβαδίσουμε με τις επιδιώξεις των νοικοκυραίων»

Με διάθεση αυτοκριτικής ο Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών υπεραμύνθηκε της πρωτοβουλίας που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

«Το μνημείο δεν ανήκει σε κανέναν μεμονωμένα, κάποιοι θυσίασαν τη ζωή τους για να είμαστε σήμερα εμείς εδώ και αυτός ο χώρος δεν προσφέρεται για καμία διαδήλωση και διαμαρτυρία» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Αργήσαμε να συμβαδίσουμε με τις επιδιώξεις των νοικοκυραίων» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης κάνοντας λόγο για «αίτημα σιωπηρής πλειοψηφίας» που δεν συμβαδίζει με τους «εκπρόσωπους της πολιτικής κουζίνας και της καμαρίλας».

«Κάποιοι επενδύουν στο μπάχαλο αλλά δεν θα τους βγει» προσέθεσε ο κ. Μαρινάκης υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν «μπαχαλάκηδες και εντός βουλής» που όλο το προηγούμενο διάστημα προσπάθησαν να εργαλειοποιήσουν την τραγωδία των Τεμπών για να αποκομίσουν κομματικά οφέλη. Δεν ξεκαθάρισε ωστόσο εάν η κυβέρνηση θα προχωρήσει και σε παρεμβάσεις στο χώρο όπου, μεταξύ άλλων, έχουν γραφτεί και τα ονόματα των 57 νεκρών της τραγωδίας των Τεμπών.