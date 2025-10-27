Μαρινάκης για Άγνωστο Στρατιώτη: Ο νόμος θα εφαρμοστεί, τις επόμενες ημέρες το σχέδιο της ΕΛΑΣ

Στην ΕΛΑΣ πέφτει όλο το βάρος για την εφαρμογή του νέου νόμου για τον Άγνωστο Στρατιώτη με τον Παύλο Μαρινάκη στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών να τονίζει πως υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο που θα ξεδιπλωθεί τις επόμενες ημέρες.

Το πρώτο κρίσιμο crash test είναι η αυριανή μαθητική παρέλαση και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε πως ο νόμος σε κάθε περίπτωση θα εφαρμοστεί.

«Οποιαδήποτε συγκέντρωση ξεπερνά τον σκοπό για τον οποίο βρίσκεται το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη δεν θα επιτρέπεται από την ΕΛΑΣ» τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αναφερόμενος στην επίθεση που δέχθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης ο Μάκης Βορίδης, τόνισε πως οι δράστες είναι εγκληματίες και πρέπει σύντομα να βρεθούν σε κελί.

«Κάθε επίθεση είναι καταδικαστέα αλλά σκεφτείτε τι έχουν στο μυαλό τους για να επιτίθενται σε έναν άνθρωπο που είναι με την οικογένειά του» προσέθεσε.

Για τη στάση της αντιπολίτευσης, ο κ. Μαρινάκης τόνισε πως υπάρχει ένας συγκεκριμένες πολιτικός χώρος «της απόλυτης υποκρισίας» και συμπλήρωσε: «Είσαι χυδαίος όταν καταδικάζεις τη βία που σε συμφέρει και ένα μεγάλο μέρος του πολιτικού συστήματος θέλει να βιώσουμε ξανά τις ημέρες του διχασμού της πάνω και της κάτω πλατείας».