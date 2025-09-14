Μαρινάκης για Ανδρουλάκη: Ένα ακόμα «πρόγραμμα Θεσσαλονίκης» που απλώς... πρασίνισε

Ο Παύλος Μαρινάκης σχολίασε αιχμηρά το περιεχόμενο των απαντήσεων που έδωσε ο κ. Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη ΔΕΘ.

O κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι απέφυγε να απαντήσει στις ερωτήσεις για την κοστολόγηση των μέτρων που προτείνει, κάνοντας λόγο για «πολιτικούς που μιλούν στον αέρα».

Η δήλωση του Παύλου Μαρινάκη

Πράγματι, υπάρχουν ερωτήσεις που δεν μπορεί κανείς να απαντήσει σε λίγα δευτερόλεπτα, εάν θέλει να είναι πειστικός, γιατί πολύ απλά απαιτείται τεκμηρίωση.



Υπάρχουν, όμως και ερωτήσεις, στις οποίες η απάντηση είναι μονολεκτική, εάν θες κάποια στιγμή να σε πάρουν στα σοβαρά.



Αξίζει τον κόπο να δει κανείς τον τρόπο που απάντησε στη σημερινή συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στην πολύ απλή, αλλά κομβική ερώτηση: «πόσο κοστίζουν τα μέτρα που ανακοινώσατε χθες;».



Ο κ. Ανδρουλάκης, αντί να πει έναν αριθμό, μιλούσε για αρκετά λεπτά και, αφού μας ταξίδεψε μέχρι και στο 2009, απλώς δεν απάντησε. Με παρόμοιο τρόπο (δεν) απάντησε και σε ανάλογη ερώτηση για τη μείωση του ΦΠΑ που εξήγγειλε χθες, όπως και σε κάθε σχετικό ερώτημα κοστολόγησης του πλουσιοπάροχου «καλαθιού» του.



Αντιθέτως, πριν από μία εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε μια γενναία φορολογική μεταρρύθμιση, αναφέροντας συγκεκριμένα ότι κοστίζει 1,76 δισεκατομμύρια ευρώ.



Η χώρα πλήρωσε ακριβά τα προγράμματα που γράφτηκαν «στο πόδι» και πολύ πιο ακριβά τους πολιτικούς που μιλούσαν στον αέρα. Εξαγγελίες χωρίς σαφή κοστολόγηση και, αντιστοίχως, χωρίς ρητή αναφορά των μέτρων από τα οποία θα προκύψουν τα αναγκαία έσοδα για τη χρηματοδότηση αυτών των εξαγγελιών, είναι ένα ακόμα «πρόγραμμα Θεσσαλονίκης» που απλώς… πρασίνισε.