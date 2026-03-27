Μαρινάκης για ομιλία Ανδρουλάκη: Οι πολίτες «χόρτασαν» από ανέξοδες υποσχέσεις

Ανακοίνωση εξέδωσε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας σε όσα είπε στην ομιλία του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στο 4ο τακτικό συνέδριο στο κλειστό του Τάε Κβο Ντο στο Φάληρο.



Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι ιδιαίτερα επικριτικός, τονίζοντας ότι η χώρα δεν αντέχει άλλο την αναπαραγωγή συνθημάτων προηγούμενου αιώνα, ούτε χρειάζεται ένα νέο «πρόγραμμα Θεσσαλονίκης» σε πράσινη απόχρωση.

Αναλυτικά η δήλωση Μαρινάκη

Είναι λυπηρό, αλλά ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και με τη σημερινή ομιλία του απέδειξε ότι δεν έχει αντιληφθεί τι συμβαίνει στον κόσμο και πέραν πάσης αμφιβολίας δεν έχει κατανοήσει ακόμα τις αιτίες που οδήγησαν την Ελλάδα στην κρίση.

Η χώρα δεν αντέχει άλλο την αναπαραγωγή συνθημάτων του προηγούμενου αιώνα, ούτε χρειάζεται ένα νέο «πρόγραμμα Θεσσαλονίκης» σε πράσινη απόχρωση.

Οι πολίτες «χόρτασαν» από ανέξοδες υποσχέσεις. Η κοινωνία ζητά σταθερότητα, προοπτική και ακόμα περισσότερες πολιτικές με αποτέλεσμα, όπως αυτές που εφαρμόζει η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Τελικά, το μεγαλύτερο πρόβλημα για το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ότι έχει κολλήσει η βελόνα, αλλά ότι ο χρόνος για τον πρόεδρό του έχει σταματήσει πολλές δεκαετίες πίσω.