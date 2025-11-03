Μαρινάκης για ΕΛΤΑ: Η απόφαση θα υλοποιηθεί σε δυο φάσεις, άστοχη η διαχείριση από τη διοίκηση

Χαμηλούς τόνους ως προς την εσωκομματική διάσταση που πήρε η υπόθεση των ΕΛΤΑ κράτησε ο Παύλος Μαρινάκης απαντώντας σε «μπαράζ» ερωτήσεων στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναγνώρισε ότι υπήρξαν αστοχίες στην επικοινωνιακή διαχείριση του θέματος εκ μέρους της διοίκησης των ΕΛΤΑ δικαιολογώντας εν μέρει και τις αντιδράσεις που εκδηλώθηκαν από «γαλάζιους» βουλευτές.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι επικοινωνιακά ήταν άστοχος ο τρόπος που η διοίκηση των ΕΛΤΑ χειρίστηκε αυτό το θέμα, δημιουργώντας μια ανησυχία σε τοπικές κοινωνίες και σε κάποιους βουλευτές που εν πρώτοις μπορεί να θεωρηθεί δικαιολογημένη, αλλά αν είχε προηγηθεί ο διάλογος και η επεξήγηση, θεωρώ ότι οι ανησυχίες ή ουσιαστικές αντιδράσεις θα ήταν πολύ λιγότερες έως και ανύπαρκτες. Αν, δηλαδή, εξηγούσαμε στον κόσμο, εξηγούσαν στον κόσμο τα ΕΛΤΑ την πραγματικότητα. Αυτό δεν συνέβη» είπε ο κ. Μαρινάκης.

Κάνοντας μια σύντομη αναδρομή για το πως τα ΕΛΤΑ κατέληξαν στο Υπερταμείο με απόφαση της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε πως οι αποφάσεις λαμβάνονται από τη διοίκηση του οργανισμού που έχει ανεξάρτητη λειτουργία

«Κανένας πολίτης, κανένας συνταξιούχος, κανένας συμπολίτης μας, καμία περιοχή, κανένα νησί, κανένας οπουδήποτε στην Ελλάδα, στην Αττική, στην περιφέρεια, δεν πρόκειται να μείνει χωρίς εξυπηρέτηση. Ήδη το 92% των συντάξεων και το 90% των ταχυδρομικών αποστολών γίνεται στο σπίτι. Γίνεται, δηλαδή, μέσω ταχυδρόμων, οι οποίοι πηγαίνουν στο σπίτι των πολιτών» προσέθεσε.

Ο κ. Μαρινάκης εξήγησε επίσης ότι το κράτος δεν έχει τη δυνατότητα να επιδοτεί τα ΕΛΤΑ και επικαλέστηκε την πραγματικότητα στην Ευρώπη:

«Ποσοστό μείωσης ιδιολειτουργούμενων καταστημάτων από το 2013 μέχρι το 2024 που είναι πλήρης χρονιά και έχει γίνει η καταγραφή. Ηνωμένο Βασίλειο 100%. Λειτουργούσαν 500 ιδιολειτουργούμενα καταστήματα, όχι δηλαδή συνεργατών, λειτουργούν μηδέν. Μέσα σε παραπάνω από 10 χρόνια έχουν κλείσει όλα. Σουηδία λειτουργούσαν 700, λειτουργούν μηδέν. Δανία λειτουργούσαν 750, λειτουργούν μηδέν και στη Νορβηγία έχουν μειωθεί από 300 σε 25, 92% κάτω, στην Πολωνία 91% κάτω. Στο Βέλγιο 85% κάτω. Στην Ολλανδία 84% κάτω και πάει λέγοντας. Στην Ελλάδα, το 2013 είχαμε 755 τέτοια καταστήματα και τώρα έχουμε πάει στα 475» είπε ο κ. Μαρινάκης και ξεκαθάρισε ότι η αλλαγή θα υλοποιηθεί «αλλά με σωστό τρόπο. Δηλαδή σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση ήταν αυτή, η οποία εκρίθη από τη διοίκηση ως η άμεσα αναγκαία στα αστικά κέντρα κτλ. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ενημέρωση και διάλογος, για να γνωρίζει η κοινωνία ότι δεν απειλείται κανείς και κανένας δεν θα μείνει χωρίς εξυπηρέτηση. Και σε δεύτερη φάση, εντός των επόμενων μηνών θα ολοκληρωθεί αυτή η συνολική απόφαση, την οποία θα υλοποιήσει η διοίκηση των ΕΛΤΑ».