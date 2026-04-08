Μαρινάκης για «επίθεση» ΠΑΣΟΚ στη Σώτη Τριανταφύλλου: Ο Ανδρουλάκης να αποσύρει την αναδημοσίευση

Νέα σκληρή γραμμή αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης άνοιξαν οι δηλώσεις της Σώτης Τριανταφύλλου για το ΠΑΣΟΚ, με φόντο τη δημόσια συζήτηση που έχει αναζωπυρωθεί γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και ευρύτερα ζητήματα διαφάνειας και λογοδοσίας στο πολιτικό σύστημα.

Η αρχική τοποθέτηση της συγγραφέως, σε τηλεοπτική της παρέμβαση το βράδυ της Μεγάλης Δευτέρας 06/04, προκάλεσε εμφανή ενόχληση στη Χαριλάου Τρικούπη, καθώς με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ απέδωσε διαχρονικές ευθύνες στο πολιτικό σύστημα, υποστηρίζοντας ότι στην Ελλάδα «δεν υπήρχε ποτέ διαφάνεια» και ότι η χώρα έχει γαλουχηθεί «στην ατιμωρησία» και στη «μη λογοδοσία». Στο ίδιο πλαίσιο, η Σώτη Τριανταφύλλου ανέφερε ότι «ως κόμμα το ΠΑΣΟΚ – πιθανότατα και η υπόλοιπη αριστερά – δεν δικαιούται να ομιλεί με ηθικούς όρους που επί 20 χρόνια έκανε ό,τι έκανε».

Την ίδια ώρα, «αιχμηρές» είναι οι δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος μέσα από το ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ «απαντά» στην αξιωματική αντιπολίτευση για την επίθεση στη Σώτη Τριανταφύλλου.

Όσα δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης

«Πριν από λίγη ώρα, ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης προέβη σε μία ενέργεια βαθύτατα προβληματική. Αναδημοσίευσε μία ανάρτηση της κυρίας Θεοδώρου, που είναι -όπως διαβάζω εδώ- αναπληρώτρια τομεάρχης οικονομικών του ΠΑΣΟΚ, μια ανάρτηση κατά της Σώτης Τριανταφύλλου, κορυφαίας Ελληνίδας, συγγραφέως και διανοούμενης. Θεωρώ, ότι είναι μια απαράδεκτη ενέργεια. Μπορεί να διαφωνεί, ως έχει δικαίωμα, ο κ. Ανδρουλάκης και το κόμμα του με αυτά τα οποία είπε η κυρία Τριανταφύλλου, αλλά δεν νομίζω ότι είναι πρέπον και ξεφεύγει των ορίων και των θεσμικών ορίων του κ. Ανδρουλάκη, με την ιδιότητά του ως Πρόεδρος του κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, μία τέτοια κίνηση και, επειδή ζούμε στη χώρα που πολλοί είναι «α λα καρτ ευαίσθητοι» με το Κράτος Δικαίου, αναμένω από τους γνωστούς - αγνώστους, «ευαίσθητους» να πράξουν τα δέοντα σε επίπεδο ανακοινώσεων και σε κάθε περίπτωση, θα μπορούσε όλο αυτό το πράγμα να τελειώσει -μέρες που είναι- με το να καταλάβει το λάθος του ο κ. Ανδρουλάκης και να αποσύρει αυτή την αναδημοσίευση».