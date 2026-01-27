Μαρινάκης για Καρυστιανού:Δεν την βλέπω να μακροημερεύει πολιτικά με αυτές τις απόψεις για τα εθνικά

O Παύλος Μαρινάκης σχολιάζοντας την ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού για τα ελληνοτουρκικά τόνισε με τη συγκεκριμένη λογικη θα πρέπει το κράτος να διοργανώνει κάθε 2-3 μήνες δημοψηφίσματα.

«Είχα ακούσει μία πάρα πολύ σοφή φράση σε έναν επικήδειο καλού φίλου για τον πατέρα του, ότι η συμβουλή που του είχε δώσει είναι «να μην απλώνεις τα πόδια σου πέρα από το πάπλωμά σου». Και αυτό εγώ το έχω ως ένα ρητό, το οποίο ακολουθώ σε όλη μου τη ζωή» είπε ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος διευκρινίζοντας πως προς το παρόν, η κ. Καρυστιανού δεν είναι ένας από τους πολιτικούς συνομιλητές της κυβέρνησης.

«Όταν κάνει κόμμα η κυρία Καρυστιανού, ας εκφράσει τις απόψεις της. Και αν οι απόψεις της, ειδικά επί των εθνικών θεμάτων, είναι αυτές που φαίνεται ότι έχει, τότε δεν την βλέπω να μακροημερεύει πολιτικά» προσέθεσε χαρακτηριστικά.



Ο κ. Μαρινάκης αναφερόμενος στο ραντεβού Μητσοτάκη-Ερντογάν, επανέλαβε πως η Αθήνα δεν έχει να συζητήσει τίποτα για θέματα κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων με την Άγκυρα.

«Ούτε καμία κυβέρνηση το έκανε αυτό, ούτε και η δική μας Κυβέρνηση θα το κάνει. Μία διαφορά έχουμε με την Τουρκία, τον καθορισμό ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας που επιθυμούμε να επιλυθεί επί τη βάσει του διεθνούς δικαίου» είπε ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

«Εκπλήξεις εμείς δεν δεχόμαστε» τόνισε ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος ξεκαθαρίζοντας πως η Ελλάδα επιδιώκει και θέλει τον διάλογο με την Τουρκία.