Μαρινάκης για «πόθεν έσχες» Ανδρουλάκη: «Να φορολογηθούν οι τράπεζες, τα λεφτά μου είναι στο εξωτερικό»

Σε μια μετωπική επίθεση κατά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, προχώρησε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή τις πρόσφατες αποκαλύψεις για το «πόθεν έσχες» του αρχηγού της Χαριλάου Τρικούπη.

Ο κ. Μαρινάκης, χρησιμοποιώντας αιχμηρή γλώσσα, έθεσε τρία κεντρικά ζητήματα, αναδεικνύοντας αυτό που η κυβέρνηση αποκαλεί «πολιτική υποκρισία» της αξιωματικής αντιπολίτευσης και του ΠΑΣΟΚ.

Δύο μέτρα και δύο σταθμά στην κριτική



Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος στάθηκε ιδιαίτερα στον τρόπο με τον οποίο η αντιπολίτευση διαχειρίζεται ανάλογα περιστατικά όταν αφορούν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας: «Είναι ανθρώπινο να ξεχνάει κάποιος, αλλά είναι άλλο πράγμα να ξεχνάς τα ακουστικά σου το πρωί και άλλο να ξεχνάς να δηλώσεις ένα εκατομμύριο ευρώ», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Τόνισε δε πως, αν στη θέση του κ. Ανδρουλάκη βρισκόταν ο Πρωθυπουργός ή στέλεχος της ΝΔ, η αντιπολίτευση θα είχε ήδη ζητήσει εξεταστικές επιτροπές, προανακριτικές και πρόωρες εκλογές. Αντίθετα, σημείωσε πως η κυβέρνηση επέλεξε να μην «ρίξει λάδι στη φωτιά», σεβόμενη την εξήγηση περί απουσίας δόλου.

«Τράπεζες εξωτερικού για μένα, φόροι για τις ελληνικές»



Το δεύτερο σημείο κριτικής αφορούσε την πολιτική συνέπεια του κ. Ανδρουλάκη. Ο κ. Μαρινάκης επισήμανε την αντίφαση μεταξύ της ρητορικής του ΠΑΣΟΚ για τις ελληνικές τράπεζες και των προσωπικών επιλογών του Προέδρου του.

Όπως είπε: «Εγώ δεν ποινικοποιώ, αυτούς οι οποίοι στέλνουν τα λεφτά τους στο εξωτερικό. Δεν είμαι από εκείνους στο πολιτικό σύστημα – και αν δει κανείς και τα πόθεν έσχες – δεν είμαι και από εκείνους που, είναι γνωστά πλέον όλα, στέλνει τα λεφτά του στο εξωτερικό. Εμπιστεύομαι τις ελληνικές τράπεζες και μάλιστα και είναι και από τη δουλειά μας και της οικογένειας συνολικά και εμένα και της συζύγου. Από εκεί και πέρα όμως, ο κύριος Ανδρουλάκης είναι από τους πολιτικούς που ζητάει με σφοδρότητα να φορολογηθούν οι ελληνικές τράπεζες, να, να, να... και την ίδια στιγμή στέλνει τα λεφτά του στο εξωτερικό.»



«Αξιολογείται από τους πολίτες ποιοι έχουν τα λεφτά τους πού», ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης, διευκρινίζοντας πως αν και η κίνηση δεν είναι παράνομη, παραμένει πολιτικά ελεγχόμενη.

Η σύγκριση με την υπόθεση Λιβανού - Καραμανλή



Τέλος, ο Εκπρόσωπος υιοθέτησε το επιχείρημα του Άδωνι Γεωργιάδη, παραλληλίζοντας την υπόθεση του λογιστή του κ. Ανδρουλάκη με προηγούμενες επιθέσεις του ΠΑΣΟΚ προς κυβερνητικά στελέχη.

Συγκεκριμένα, κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη για επιλεκτική ευαισθησία, σημειώνοντας ότι ζητά προανακριτικές για υποθέσεις που αφορούσαν προβλήματα λογιστών απλών αγροτών (όπως στην περίπτωση Λιβανού-Καραμανλή), αλλά όταν πρόκειται για το δικό του «λάθος» λογιστή, τότε αυτό βαφτίζεται «πρόοδος και σοσιαλισμός».