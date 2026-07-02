Μαρινάκης για τη Θεσσαλονίκη: «Ήθελαν νεκρό, είχαμε νεκρό»-Αιχμές και για τα «Δεκεμβριανά του 2008»

«Ήθελαν νεκρό, είχαμε νεκρό».

Ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε υψηλούς τόνους αναφέρθηκε στο πολιτικό σκέλος της αιματηρής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη κατηγορώντας τα κόμματα της Αριστεράς ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια έδειξαν ανοχή απέναντι σε φαινόμενα βίας, χωρίς ωστόσο να εξαιρεί και τις κυβερνήσεις της ΝΔ για παραλείψεις και τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε ανάλογες περιπτώσεις.

«Το 2008 ήταν μια κακή νύχτα για τη χώρα όχι μόνο για τη δολοφονία του παιδιού αλλά και για τη ΝΔ, δεν υπάρχει πλέον ούτε χώρος, ούτε χρόνος για τέτοιες συμπεριφορές» είπε ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος αφήνοντας σαφείς αιχμές για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό που είχε γίνει από τον τότε υπουργό, Προκόπη Παυλόπουλο.

«Ένας νέος άνθρωπος αξιοπρεπής που επέλεξε να παλέψει για τις ιδέες της δεν θα ξαναδεί τη μητέρα της και αυτή η γυναίκα δεν θα ξαναδεί το εγγόνι της, είχαμε δεκαετίες να το ζήσουμε αυτό» είπε ο κ. Μαρινάκης και πρόσθεσε:

«Οι ενέργειες ήταν αντίποινα επειδή βρέθηκε κυβέρνηση να ξεριζώσει αυτά τα κακοποιά στοιχεία μέσα από πανεπιστήμια, δολοφόνοι είναι οι άνθρωποι αυτοί και πρέπει να τους πιάσει η αστυνομία και να πάνε στη φυλακή και να μην υποτιμούμε ούτε τις επιθέσεις με τρικάκια στο σπίτι κάποιου».

Ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος είπε πως «πρέπει να πέσουν οι μάσκες» και τόνισε πως υπήρξαν συμπεριφορές ανοχής στη βία «του άλλου άκρου».

Η εισαγωγική τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη

Χθες γίναμε μάρτυρες μιας ακραίας συντονισμένης δολοφονικής επίθεσης σε βάρος τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία ήταν ένας από τους στόχους της επίθεσης αυτής, μαζί με τον πρόεδρο της Διοικούσας της ΝΔ Θεσσαλονίκης Ζήση Ιωακείμοβιτς και τον πρώην βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης Σάββα Αναστασιάδη.



Για μια ακόμα φορά εκφράζουμε όλοι ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια της Βάγιας Νέστορα.



Η τρομοκρατική ενέργεια αυτή ήταν μια άνανδρη πράξη από ακραίους εκφραστές βίας που λειτουργούν με τον μανδύα μιας δήθεν ιδεολογίας σε βάρος τριών ανθρώπων απλώς και μόνο γιατί δεν συμφωνούν με την ιδεολογία τους.



Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στις Αρχές. Θεωρούμε ότι οι έρευνες θα αποδώσουν σύντομα καρπούς και θα εντοπιστούν, τόσο οι φυσικοί, όσο και οι ηθικοί αυτουργοί και θα οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης για να κριθούν με τον αυστηρότερο και δικαιότερο τρόπο. Το μήνυμα που στέλνουμε είναι σαφές: Η τρομοκρατία δεν θα νικήσει! Κανένας δεν πρόκειται να φοβηθεί!



Νιώθω, όμως, την ανάγκη να πω και κάτι ακόμα.

Όσο σημαντικό είναι να βγαίνουν οι κουκούλες, τόση αξία έχει να πέφτουν οι μάσκες.



Ας αναλογιστούν κάποιοι πόσο κακό έχουν κάνει επιλέγοντας, όλα αυτά τα χρόνια, να βαφτίζουν ως δήθεν «παρεμβάσεις» τις επιθέσεις σε σπίτια, γραφεία και περιουσίες ανθρώπων με την όποια μορφή και αν έχουν οι επιθέσεις αυτές κάθε φορά.



Όσοι βαφτίζουν «ακτιβισμό» τις καταλήψεις χώρων εντός και εκτός Πανεπιστημίων, σπεύδοντας πολλές φορές να προσφέρουν «ομπρέλα» πολιτικής προστασίας στους κάθε είδους εγκληματίες.



Όσοι, όταν μετατρέπονταν οι καταλήψεις σε βιβλιοθήκες, ήταν με τις βαριοπούλες.



Να αναλογιστούν τις συνέπειες των πρωτοβουλιών τους όσοι μείωσαν τις ποινές για τις μολότοφ με το σκεπτικό ότι, όπως ανατριχιαστικά έχει ειπωθεί, είναι επικίνδυνες, ανάλογα με την πλευρά που βρίσκεται κάποιος, ενώ, τάσσονται απέναντι σε κάθε παρέμβαση αυστηροποίησης του Ποινικού Κώδικα.



Αυτοί που επιτίθενται, με κάθε τρόπο, στις γυναίκες και τους άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας όταν κάνουν τη δουλειά τους, προστατεύοντας με αυταπάρνηση κάθε πολίτη και ψάχνουν να βρουν ψεγάδι σε μια αστυνομική επιχείρηση που έχει στόχο να μας προστατεύσει από πάσης φύσεως μπαχαλάκηδες.



Η πολιτεία, ανεξαρτήτως κομμάτων, για πολλά χρόνια ανέχτηκε τέτοιες συμπεριφορές, ειδικά από το ένα άκρο. Άφηνε για δεκαετίες πανεπιστήμια υπό κατάληψη, τα οποία μετατρέπονταν σε ορμητήρια εγκληματιών. Ανεχόταν να καίγονται μεγάλες πόλεις για να μην ενοχληθούν οι φασίστες με τα καδρόνια. Η κοινωνία απαιτεί εφαρμογή του νόμου με τον αυστηρότερο και δικαιότερο τρόπο. Οφείλουμε να σκύψουμε το κεφάλι με σεβασμό στα τόσα θύματα δολοφονικών επιθέσεων και να συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε τον νόμο παντού: Σε δημόσια κτίρια, δρόμους, γειτονιές, πανεπιστήμια. Χωρίς εκπτώσεις και φόβο.