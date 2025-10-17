Μαρινάκης για την «Ιθάκη» του Τσίπρα: «Το ταξίδι ήταν τα capital control και οι 30 νέοι φόροι»

«Το μόνο κοινό της πραγματικής Ιθάκης με την Ιθάκη του κ. Τσίπρα είναι η Πηνελόπη που είναι η εξουσία» σχολίασε ο Παύλος Μαρινάκης για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα το οποίο θα φέρει τον τίτλο «Ιθάκη».

Όπως είπε ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος «το ταξίδι ήταν τα capital control, τα παραυπουργεία Δικαιοσύνης, οι 30 νέοι φόροι, το κλείσιμο του χρηματιστηρίου και ο προορισμός τα πάνω από 100 δισ. που φορτώθηκε η χώρα».

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε επίσης στη χθεσινή «μάχη» των πολιτικών αρχηγών στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική επικαλούμενος τα όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για «ψευτοπατριώτες του καναπέ».

«Τη μία ημέρα εργαλειοποιούν ένα τραγικό δυστύχημα, την επόμενη κάνουν αντιπολίτευση στην ίδια τους τη χώρα διακινώντας ψέματα για να επιβιώσουν πολιτικά» σημείωσε, μεταξύ άλλων.