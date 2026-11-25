Αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή τη δημόσια συζήτηση γύρω από δημοσίευμα που αφορά τον δήμαρχο Στυλίδας και τον Μίλτο Χατζηγιαννάκη, άφησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, χαρακτηρίζοντας τους «τηλεδικαστές» μία από τις μεγαλύτερες πληγές της χώρας.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε σε δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο ο δήμαρχος Στυλίδας φέρεται να έδωσε 750.000 ευρώ στον συνεταίρο του, Μίλτο Χατζηγιαννάκη, υπογραμμίζοντας ότι η υπόθεση χρήζει απαντήσεων.

«Από τις μεγαλύτερες πληγές της χώρας είναι οι τηλεδικαστές. Εγώ δεν θα γίνω. Ο κ. Τσίπρας εμφανίζεται ως ο κήνσορας της ηθικής. Το δημοσίευμα για τον κ. Χατζηγιαννάκη χρήζει απαντήσεων. Αν είχε γραφτεί για στέλεχος της ΝΔ, θα είχε καεί το σύμπαν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι παρουσιάζει μόνο ένα μέρος της αλήθειας στους πολίτες, επισημαίνοντας ότι «κάθε απευθείας ανάθεση κρίνεται αυτοτελώς».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξέφρασε την ικανοποίησή του για το κυβερνητικό έργο, δηλώνοντας: «Είμαι περήφανος που εκπροσωπώ μια κυβέρνηση και έναν πρωθυπουργό που μεγαλώνει την Ελλάδα στην πράξη».

Τι είπε για το καλώδιο

Αναφερόμενος στην ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Κύπρου και τις αντιδράσεις της Τουρκίας, ο Παύλος Μαρινάκης επανέλαβε ότι η ελληνική πλευρά τοποθετείται με γνώμονα το διεθνές δίκαιο.

«Πάντοτε η Ελλάδα απαντάει με βάση το διεθνές δίκαιο», σημείωσε, σχολιάζοντας τις εξελίξεις γύρω από το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Η τοποθέτηση για τα Τέμπη

Στο επίκεντρο των ερωτήσεων βρέθηκε και η υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να υπογραμμίζει ότι πρόκειται για μια εθνική τραγωδία, η οποία αξιολογείται από τη Δικαιοσύνη.

«Με απόλυτο σεβασμό αντιμετωπίζουμε κάθε υπόθεση», ανέφερε, ενώ αναφερόμενος στον Χρήστο Τριαντόπουλο σημείωσε ότι ο ίδιος ζήτησε να παραπεμφθεί στο ειδικό δικαστήριο.

Τέλος, ερωτηθείς για τον χρόνο διεξαγωγής των επόμενων εθνικών εκλογών, ο Παύλος Μαρινάκης απέφυγε να προσδιορίσει συγκεκριμένη ημερομηνία, δίνοντας έμφαση στο κυβερνητικό έργο που αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τότε.

«Όσο παραπάνω χρόνο έχουμε, τόσα παραπάνω παραδοτέα θα δουν οι πολίτες μέχρι εκείνη την ημέρα», δήλωσε χαρακτηριστικά.