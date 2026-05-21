Μαρινάκης για τις διαρροές του ΠΑΣΟΚ από την Θεσμών: Έκαναν σουρωτήρι μια απ΄όρρητη διαδικασία

Ο Παύλος Μαρινάκης εξαπέλυσε σκληρή επίθεση στο ΠΑΣΟΚ για τη διαρροή διαλόγων από την απόρρητη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, κάνοντας λόγο για πρακτική που προσβάλλει τους θεσμούς και το κράτος δικαίου.

Όπως είπε, πρόκειται για πρωτοφανές περιστατικό, σημειώνοντας ότι ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση δεν είχε προχωρήσει σε αντίστοιχες κινήσεις.

Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ μετέτρεψε μια διαδικασία που διέπεται από μυστικότητα σε «σουρωτήρι», όπως χαρακτηριστικά είπε, ενώ κατηγόρησε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης πως διοχέτευσε αποσπασματικούς διαλόγους με την επισήμανση ότι οι διαρροές αφορούσαν τον νυν διοικητή της ΕΥΠ, ο οποίος χειρίζεται κρίσιμα ζητήματα εθνικής ασφάλειας.

Παράλληλα, χαρακτήρισε τη στάση του ΠΑΣΟΚ «παράνομη και επικίνδυνη», τονίζοντας ότι «η ανευθυνότητα και το θράσος έχουν όρια».