Μαρινάκης για συνέντευξη Τσίπρα: «Ή αγνοεί τους κανόνες ή επιθυμεί ξανά δημοσιονομικό εκτροχιασμό»

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Ανακοίνωση με αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξέδωσε ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας στη σημερινή συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε ότι ο κ. Τσίπρας επιχειρεί για ακόμη μία φορά να εμφανιστεί ως «υπόδειγμα εντιμότητας», κάνοντας αναφορές στην περίοδο διακυβέρνησής του.

Μεταξύ άλλων, έκανε λόγο για «δύο αμετάκλητα καταδικασθέντες υπουργούς», για «παραϋπουργείο Δικαιοσύνης» και για «μαζικές αποφυλακίσεις βαρυποινιτών», ενώ αναφέρθηκε και στον Ποινικό Κώδικα, τον οποίο χαρακτήρισε «κομμένο και ραμμένο στα μέτρα συγκεκριμένων συμφερόντων».

Ο κ. Μαρινάκης στάθηκε ιδιαίτερα στη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα ότι υπάρχουν «6 δισεκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα προς διανομή».

Υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε φορολογική μεταρρύθμιση ύψους 1,76 δισ. ευρώ από την 1η Ιανουαρίου, με μειώσεις φόρων, μηδενισμό φόρου εισοδήματος για νέους και ελαφρύνσεις για πολύτεκνες οικογένειες.

«Τρία ενδεχόμενα» για τη στάση Τσίπρα

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έθεσε τρία πιθανά σενάρια για τις δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού:

Να υπονοεί ότι πρέπει να ανακληθούν τα υπάρχοντα μέτρα.

Να αγνοεί τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες και τις οροφές δαπανών.

Να επιδιώκει επιστροφή σε πολιτικές που θα οδηγούσαν σε «δημοσιονομικό εκτροχιασμό και νέα λιτότητα».

Ο Παύλος Μαρινάκης κατέληξε αναφέροντας ότι, ανεξάρτητα από το αφήγημα που προβάλλει ο Αλέξης Τσίπρας, οφείλει να δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις στα συγκεκριμένα ερωτήματα που τίθενται.