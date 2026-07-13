Μαρινάκης για Τσίπρα: «Ψεύδεται για τα F-35, θέλει να φτιάξει τον ΣΥΡΙΖΑ 2»

Νέα επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος απαντώντας στην κριτική του πρώην πρωθυπουργού για την εξωτερική πολιτική με αιχμή τις εξελίξεις με τα F-35 έπειτα από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Ο Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε τον κ. Τσίπρα «παρουσιάζει το μαύρο άσπρο» και επιδίδεται σε ξεκάθαρη διαστρέβλωση των γεγονότων. Υπενθύμισε ότι επί ΣΥΡΙΖΑ η Τουρκία ήταν συμπαραγωγός των F-35, ενώ η Ελλάδα βρισκόταν εκτός κάθε σχετικής συζήτησης -δεν είχε καν ενταχθεί στο πρόγραμμα αναβάθμισης των F-16.

Όπως σχολίασε σκωπτικά, το μόνο που έχει αφήσει η εξωτερική πολιτικής της διακυβέρνησης Τσίπρα «είναι η γραβάτα-δώρο του τότε πρωθυπουργού της Βόρειας Μακεδονίας, Ζόραν Ζάεφ».

Ο Παύλος Μαρινάκης, ερωτηθείς σχετικά, για το Εθνικό Συμβούλιο της «Συμπαράταξης» σημείωε ότι πάνω από τα μισά από τα περίπου 400 μέλη της προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ. Κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό ότι κρατά σκόπιμα μακριά από το προσκήνιο τα αναγνωρίσιμα στελέχη πρώτης γραμμής, ώστε η προσπάθεια να εμφανιστεί ως κάτι νέο -ενώ, όπως είπε, στην πραγματικότητα πρόκειται για αναδρομή στον ίδιο πολιτικό χώρο, υπό νέο όνομα.

«Θέλει έναν ΣΥΡΙΖΑ 2, εάν ήταν τόσο επιτυχημένη η θητεία του όπως μας λέει γιατί δεν βγάζει μπροστά αυτά τα στελέχη πρώτης γραμμής του ΣΥΡΙΖΑ;» διερωτήθηκε ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος.