Μαρινάκης: Κανονικά στα ψηφοδέλτια οι βουλευτές για τους οποίους ψηφίστηκε άρση ασυλίας

Τέλος σε κάθε σενάριο και συζήτηση περί αποκλεισμού τους από τα ψηφοδέλτια της Νέα Δημοκρατία (ΝΔ) έβαλε ο Παύλος Μαρινάκης για τους βουλευτές των οποίων η ασυλία ήρθη στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα θα είναι κανονικά στα ψηφοδέλτια» είπε ο κ. Μαρινάκης ο οποίος σχολίασε με θετικά λόγια τις ομιλίες των βουλευτών της ΝΔ στη βουλή.

«Όσοι είδαν τις ομιλίες των βουλευτών της ΝΔ και αν τις δει κάποιος με προσοχή, θα δει ότι εξέπεμπαν σοβαρότητα, αξιοπρέπεια και σεβασμό. Άνθρωποι ενώ υπερασπίζονται την αθωότητά τους θέλουν να κριθούν από τη δικαιοσύνη για να μη μείνει καμία σκιά επάνω τους», σημείωσε και έκανε λόγο για την «καλύτερη απάντηση στην τοξικότητα του πολιτικού συστήματος».



Για τις δηλώσεις Κοβέσι

Ερωτηθείς για τις δηλώσεις της κ. Κοβέσιαπό το φόρουμ των Δελφών, ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος έκανε λόγο για «επιλεκτική παρουσίαση των όσων είπε» τονίζοντας πως η ευρωπαία εισαγγελέας τόνισε πως ήταν λογική η δήλωση του πρωθυπουργού για την ταχύτητα με την οποία θα πρέπει να ερευνώνται και να κρίνονται οι υποθέσεις που αφορούν πολιτικά πρόσωπα.

«Είπε και κάτι άλλο η κ. Κοβέσι, είπε ότι αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα δεν καθιστά τους Έλληνες πολιτικούς συλλήβδην διεφθαρμένους, αλλά αυτό δεν άρεσε στην αντιπολίτευση και στο αφήγημά της ότι η Αθήνα είναι η πρωτεύουσα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας» προσέθεσε.



