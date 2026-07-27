Μαρινάκης κατά Ανδρουλάκη για τη συνταγματική αναθεώρηση: «Το ΠΑΣΟΚ επέλεξε την άρνηση»

Επίθεση στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ , Νίκο Ανδρουλάκη, εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή τη στάση του κόμματος κατά τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης.

Σε ανακοίνωσή του, ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ είτε καταψήφισε είτε επέλεξε το «παρών» σε μια σειρά προτεινόμενων αλλαγών του Συντάγματος, όπως:

του άρθρου 16, δηλαδή την προστασία της γλώσσας και της σημαίας και τη δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα,

του άρθρου 21 για την προσιτή στέγη και τη διαγενεακή δικαιοσύνη και αλληλεγγύη,

του άρθρου 24 για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης,

του άρθρου 51 για τη δυνατότητα άσκησης του εκλογικού δικαιώματος με επιστολική ψήφο και εντός της επικράτειας,

του άρθρου 78 για την απαγόρευση της αναδρομικής φορολογίας και τη φορολογική και επενδυτική σταθερότητα,

του άρθρου 79 για τη βιώσιμη δημοσιονομική λειτουργία, ούτως ώστε να θωρακιστεί η πατρίδα μας από όσους έχουν σκοπό να κάνουν στο μέλλον πολιτική με δανεικά από τις επόμενες γενιές,

του άρθρου 86 για τον περιορισμό του ρόλου της Βουλής κατά τη διερεύνηση της ευθύνης των υπουργών,

του άρθρου 90 για την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης και

του άρθρου 103 για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ακόμη ότι οι συγκεκριμένες επιλογές επιβεβαιώνουν, όπως ανέφερε, τη στρατηγική του προέδρου του ΠΑΣΟΚ να μετατρέψει το κόμμα του σε «κόμμα διαμαρτυρίας», κάνοντας λόγο για πολιτική «στείρας άρνησης και οπισθοδρόμησης».

Ο Παύλος Μαρινάκης ολοκλήρωσε την ανακοίνωσή του σημειώνοντας ότι η τελική αξιολόγηση των πολιτικών επιλογών θα γίνει από τους πολίτες.