Μαρινάκης κατά ΠΑΣΟΚ για Άρειο Πάγο και υποκλοπές: Επικίνδυνη η λογική διαχωρισμού δικαστικών αποφάσεων

Αιχμές κατά του ΠΑΣΟΚ από τον κυβερνητικό Εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη με αφορμή την απόφαση του Αρείου Πάγου να κρατήσει στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών.

Ο Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε «επικίνδυνη τη λογική του διαχωρισμού δικαστικών αποφάσεων» ερωτηθείς για την έκτακτη συνέντευξη Τύπου που έχει ανακοινώσει για τις 17:00 ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Το ΠΑΣΟΚ δεν είχε δώσει αντίστοιχα δείγματα γραφείς και δεν θα έπρεπε να μιμείται άλλες πολιτικές δυνάμεις και εν δυνάμει συνομιλητές του» προσέθεσε ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

Ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε πως η κυβέρνηση όπως δεν έχει σχολιάσει προηγούμενες δικαστικές αποφάσεις το ίδιο θα πράξει και τώρα και υπενθύμισε πως εδώ δεν πρόκειται για έναν «διορισμένο από την κυβέρνηση δικαστή» αλλά για έναν ανώτατο δικαστικό που είχε επιλεγεί πρώτος στον ολομέλεια του Αρείου Πάγου.

«Βλέπουμε τηλεδικαστήρια και πολιτικά δικαστήρια μέσα στη Βουλή από αυτόκλητους δικαστές αλλά η δικαιοσύνη δε λειτουργεί έτσι, είναι αδιαπραγμάτευος ο διαχωρισμός των εξουσιών» είπε ο κ. Μαρινάκης.