Μαρινάκης κατά Τσίπρα: «Όταν ακούς για φόρους, αρχίζεις να ψάχνεις την τσέπη σου»

Σε υψηλούς τόνους κινήθηκε ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος σχολιάζοντας οικονομικές προτάσεις που έχουν ακουστεί από στελέχη της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα με επίκεντρο τη φορολογική πολιτική.

Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για προτάσεις «στο πόδι», χωρίς κοστολόγηση και χωρίς σαφές σχέδιο εφαρμογής, υποστηρίζοντας ότι αναδεικνύουν, όπως είπε, «την υποκρισία» του πρώην πρωθυπουργού.

«Όταν είχε τη δυνατότητα ο κ. Τσίπρας να κυβερνήσει τη χώρα για παραπάνω από 4 χρόνια, αύξησε ή επέβαλε 30 φόρους στα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα. Ούτε με τους «σκαφάτους» ασχολήθηκε, ούτε με τους εφοπλιστές ασχολήθηκε, ούτε με κανέναν από αυτούς που τώρα θέλει να τιμωρήσει» προσέθεσε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέφερε στο προσκήνιο την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι επί των ημερών του επιβλήθηκαν δεκάδες φόροι που επιβάρυναν κυρίως τη μεσαία τάξη και τα χαμηλά εισοδήματα, σε αντίθεση με την κυβέρνηση της ΝΔ που μείωσε 83 φόρους. «Εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε να μειώνουμε φόρους, εκείνοι θέλουν να βρίσκουν συνεχώς από πού θα πάρουν χρήματα», σημείωσε ο κ. Μαρινάκης.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στο ζήτημα των επιχειρήσεων, υποστηρίζοντας ότι η κυβερνητική στρατηγική εστιάζει στη μείωση της φορολογίας ως εργαλείο ανάπτυξης και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, σε αντίθεση — όπως είπε — με μια πολιτική «τιμωρητικής φορολόγησης».