Μαρινάκης: Βαθύτατα προβληματική η αναπαραγωγή από την τραγωδία με τις 17χρονες στην Ηλιούπολη

Ιδιαίτερα ενοχλημένος από τη μετάδοση ενός βίντεο το οποίο σχετίζεται με το τραγικό περιστατικό στην Ηλιούπολη εμφανίστηκε την Τετάρτη 12 Μαΐου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρικάνης.

Ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε «βαθύτατα προβληματική και επικίνδυνη» την αναπαραγωγή ενός αποσπάσματος λίγα λεπτά μετά την τραγωδία με τις δύο 17χρονες και τόνισε πως είναι «επιτακτική ανάγκη να αποσυρθεί άμεσα το επίμαχο βίντεο και να σταματήσει η αναπαραγωγή του».

Ολόκληρη η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου

«Μετά το τραγικό περιστατικό με τα δύο 17χρονα κορίτσια, βλέπουμε τις τελευταίες ώρες ορισμένα μέσα ενημέρωσης να μεταδίδουν ένα βίντεο, η αναπαραγωγή του οποίου κρίνεται από τους ειδικούς βαθύτατα προβληματική και επικίνδυνη.

Ταυτόχρονα, η ενέργεια αυτή συνιστά απόλυτη έλλειψη σεβασμού στις οικογένειες των κοριτσιών.

Είναι επιτακτική ανάγκη να αποσυρθεί άμεσα το επίμαχο βίντεο και να σταματήσει η αναπαραγωγή του, ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού προς τις οικογένειες αυτές, αλλά και προς το σύνολο της κοινωνίας.

Παράλληλα, θεωρούμε αυτονόητο ότι, τόσο το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, όσο και η Δικαιοσύνη θα πράξουν τα δέοντα.



Προσωπικά, θα ήθελα να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια της εκλιπούσης και τις ευχές μου για ταχεία ανάρρωση στην οικογένεια του κοριτσιού που δίνει μάχη για τη ζωή της».

Έρευνες των Αρχών

Η 17χρονη που υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά της άφησε χειρόγραφο σημείωμα στους γονείς της, λέγοντας πως τους αγαπά, πως παλεύει με την κατάθλιψη τα τελευταία 3 χρόνια και πως νιώθει αγχωμένη με την απόδοσή της στις Πανελλήνιες Εξετάσεις.



Την ίδια στιγμή οι Αρχές έχουν βρει και το ημερολόγιο της 17χρονης που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Τα δύο κορίτσια φέρεται πως σχεδίαζαν καιρό να πέσουν από την ταράτσα της πολυκατοικίας.



Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί και στα κινητά τους ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν μηνύματα ή συνομιλίες που σχετίζονται με το απονενοημένο διάβημα.

Επίσης αναμένονται και οι τοξικολογικές εξετάσεις ώστε να φανεί αν τα κορίτσια είχαν κάνει χρήση αλκοόλ ή ουσιών.



Οι αστυνομικοί πρόκειται να πάρουν καταθέσεις από τις οικογένειες και τους φίλους των δυο κοριτσιών, ενώ θα βρεθούν και στο σχολείο που πήγαιναν ώστε να μιλήσουν με τους δασκάλους και τους συμμαθητές τους.