«Μαρινέλλα μου, καλό ταξίδι με ένα λουλούδι»: Το «αντίο» σε ένα σημείωμα από καρδιάς

Πλήθος κόσμου αποχαιρετούν από νωρίς το πρωί σήμερα, 31 Μαρτίου, τη Μαρινέλλα, στη Μητρόπολη Αθηνών.



Η σορός της ερμηνεύτριας έχει τεθεί από νωρίς σε λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου. Στις 14:00 θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Στο παρεκκλήσι καταφτάνουν πολίτες όλων των ηλικιών. Μεταξύ τους, μια γυναίκα κρατώντας λουλούδια στα χέρια και γράφοντας σε ένα χαρτάκι το δικό της συγκινητικό «αντίο».



«Μαρινέλλα μου, η φωνή σου θα μας κρατά συντροφιά σαν καμιά φορά που γίνεται αιωνιότητα, να μην χαθείς ποτέ απ' τη ζωή μας. Καλό ταξίδι, με ένα λουλούδι και όλη μας την αγάπη», έγραφε.