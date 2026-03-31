Μαρινέλλα: Ο τελευταίος αποχαιρετισμός στο Νεκροταφείο Κηφισιάς με αγαπημένα τραγούδια

Στον τόπο της τελευταίας κατοικίας της οδηγήθηκε η μεγάλη ερμηνεύτρια του λαϊκού τραγουδιού Μαρινέλλα, μετά το πέρας της εξόδιου ακολουθίας, που τελέσθηκε σήμερα στη Μητρόπολη Αθηνών, παρουσία και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Με τις μελωδίες «αθάνατων» τραγουδιών όπως το «Ποτέ να μη χαθείς απ’ τη ζωή μου» και «Καμιά φορά», που εκτελέστηκαν από τους μουσικούς της, η σορός της Μαρινέλλας εντιαφιάστηκε στο Νεκροταφείο Κηφισιάς, όπου βρίσκεται κοντά στο σπίτι της οικογένειας. Η τελετή πραγματοποιήθηκε χωρίς κάμερες και επίσημες παρουσίες, καθώς η οικογένειά της επιθυμούσε ο τελευταίος αποχαιρετισμός να γίνει σε στενό κύκλο.



Νωρίτερα, με παρατεταμένα χειροκροτήματα και φωνάζοντας «αθάνατη», επώνυμοι αλλά και ανώνυμοι θαυμαστές της «Μεγάλης Κυρίας» του ελληνικού τραγουδιού προσήλθαν στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης για το ύστατο χαίρε, στο λαϊκό προσκύνημα της σορού της. Μπροστά στο φέρετρο στέκονταν η αδελφή της, η κόρη της Τζωρτζίνα και τα εγγόνια της Μελίνα και Δημήτρης.

Ο Γιώργος Κατσαρός με τον Αντώνη Κατσαρό στο τελευταίο αντίο της Μαρινέλλας.



Μετά το πέρας της λειτουργίας, που τελέσθηκε σε κλίμα συγκίνησης και με την παρουσία πλήθους κόσμου και προσωπικοτήτων από τον καλλιτεχνικό, πολιτικό και κοινωνικό κόσμο της χώρας, δύο εξίσου μεγάλες φωνές ο Γιώργος Νταλάρας και η Χάρις Αλεξίου απηύθυναν από έναν ύστατο χαιρετισμό στην ανεπανάληπτη ερμηνεύτρια.



Το παρών στην τελετή έδωσαν, μεταξύ άλλων, η υπουργός πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, η αντιπρόεδρος της Βουλής Όλγα Γεροβασιλη, κ.ά.

Από τη Μητρόπολη πέρασε σχεδόν το σύνολο του καλλιτεχνικού κόσμου, αλλά και πολιτικοί και προσωπικότητες της κοινωνικής κι οικονομικής ζωής. Από τον Γιώργο Νταλάρα και τη Χάρις Αλεξίου, τον Σταμάτη Φασουλή, τον Λάκη Λαζόπουλο και τον Γιώργο Κιμούλη, τους συνθέτες Γιώργο Χατζηνάσιο και Μίνω Μάτσα, τον Μανώλη Μητσιά, την Πέγκυ Ζήνα και την Έλλη Κοκκίνου, έως τη Μαριάννα Λάτση, τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη.

