Μαρινέλλα: Ποιοι διάσημοι φίλοι της έδωσαν το παρών στην κηδεία της (βίντεο και φωτογραφίες)
Το τελευταίο αντίο στην αγαπημένη τους είπαν οι επώνυμοι, αλλά και οι ανώνυμοι θαυμαστές της μεγάλης τραγουδίστριας.
Πλήθος κόσμου είχε κατακλύσει από νωρίς το πρωί της Τρίτης 31 Μαρτίου τον προαύλιο χώρο της Μητρόπολης, αλλά και το παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου για να αποτίσει το ύστατο χαίρε στην αγαπημένη τους Μαρινέλλα.
Ανάμεσά τους ξεχωρίσαμε φίλους και συνεργάτες της που στάθηκαν στο πλευρό της Μαρινέλλας για πολλά χρόνια, αλλά και εκείνη τη μοιραία βραδιά στο Ηρώδειο, τον Σεπτέμβριο του 2024.
Στη Μητρόπολη βρέθηκαν μεταξύ άλλων ο Αντώνης Ρέμος με την Υβόννη Μπόσνιακ, η Νατάσα Θεοδωρίδου, ο Τάκης Ζαχαράτος, η Τάνια Τσανακλίδου, ο Γιώργος Κατσαρός, ο Χρήστος Μάστορας με τη Γαρυφαλλιά Καληφώνη, η Άντζελα Δημητρίου, ο Λάκης Γαβαλάς, ο Γιάννης Ζουγανέλης, ο Θοδωρής Κατσαφάδος, ο Δημήτρης Παπάζογλου, η Μπέττυ Μαγγίρα, η Τζώρτζια Κεφαλά, ο Γιώργος Νανούρης, ο Γιώργος Τσαλίκης, ο Κώστας Μαρτάκης…