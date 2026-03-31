Μαρινέλλα: Ποιοι διάσημοι φίλοι της έδωσαν το παρών στην κηδεία της (βίντεο και φωτογραφίες)

Πλήθος κόσμου είχε κατακλύσει από νωρίς το πρωί της Τρίτης 31 Μαρτίου τον προαύλιο χώρο της Μητρόπολης, αλλά και το παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου για να αποτίσει το ύστατο χαίρε στην αγαπημένη τους Μαρινέλλα.

Ανάμεσά τους ξεχωρίσαμε φίλους και συνεργάτες της που στάθηκαν στο πλευρό της Μαρινέλλας για πολλά χρόνια, αλλά και εκείνη τη μοιραία βραδιά στο Ηρώδειο, τον Σεπτέμβριο του 2024.

Στη Μητρόπολη βρέθηκαν μεταξύ άλλων ο Αντώνης Ρέμος με την Υβόννη Μπόσνιακ, η Νατάσα Θεοδωρίδου, ο Τάκης Ζαχαράτος, η Τάνια Τσανακλίδου, ο Γιώργος Κατσαρός, ο Χρήστος Μάστορας με τη Γαρυφαλλιά Καληφώνη, η Άντζελα Δημητρίου, ο Λάκης Γαβαλάς, ο Γιάννης Ζουγανέλης, ο Θοδωρής Κατσαφάδος, ο Δημήτρης Παπάζογλου, η Μπέττυ Μαγγίρα, η Τζώρτζια Κεφαλά, ο Γιώργος Νανούρης, ο Γιώργος Τσαλίκης, ο Κώστας Μαρτάκης…

Στο τελευταίο αντίο της σπουδαίας Μαρινέλλας δίνει το παρών ο Γιώργος Τσαλίκης.



Ο Γιώργος Κατσαρός με τον Αντώνη Κατσαρό στο τελευταίο αντίο της Μαρινέλλας.



Στο τελευταίο αντίο της σπουδαίας Μαρινέλλας δίνει το παρών η Χάρις Αλεξίου.



Στο τελευταίο αντίο της σπουδαίας Μαρινέλλας δίνει το παρών ο Γιώργος Θεοφάνους.



Στο τελευταίο αντίο της σπουδαίας Μαρινέλλας δίνει το παρών η Λίνα Μενδώνη.



Στο τελευταίο αντίο της σπουδαίας Μαρινέλλας δίνει το παρών ο Λάκης Λαζόπουλος.



Τάνια Τσανακλίδου / φωτογραφία NDP

Δημήτρης Παπάζογλου / φωτογραφία NDP

Άντζελα Δημητρίου, Γιάννης Ζουγανέλης / φωτογραφία NDP

Νίκος Συρίγος, Ελεονώρα Ζουγανέλη / φωτογραφία NDP

Τζώρτζια Κεφαλά / φωτογραφία NDP

Γαρυφαλλιά Καληφώνη, Χρήστος Μάστορας / φωτογραφία NDP

Λάκης Γαβαλάς / φωτογραφία NDP

Γιώργος Νανούρης / φωτογραφία NDP

Γιώργος Τσαλίκης / φωτογραφία NDP

Μπέττυ Μαγγίρα / φωτογραφία NDP

Θοδωρής Κατσαφάδος / φωτογραφία NDP

Η αδερφή της Μαρινέλλας, Λούλα Γρηγοριάδη / φωτογραφία NDP

Κώστας Μαρτάκης / φωτογραφία NDP

Πασχάλης / φωτογραφία NDP

Σπύρος Μπιμπίλας, Μαίρη Αυγερινοπούλου / φωτογραφία NDP

Ζωή Παπαδοπούλου, Χάρις Αλεξίου / φωτογραφία NDP

Λάκης Λαζόπουλος / φωτογραφία NDP

Κυριάκος Μητσοτάκης / φωτογραφία NDP

Ζέτα Μακρυπούλια / φωτογραφία NDP

Μανώλης Μητσιάς / φωτογραφία NDP

Μάριος Φραγκούλης, Γιώργος Περρής / φωτογραφία NDP

Έλλη Κοκκίνου / φωτογραφία NDP

Γιώργος Κατσαρός / φωτογραφία NDP

Χάρης Δούκας / φωτογραφία NDP

Αντώνης Ρέμος, Υβόννη Μπόσνιακ, Τάκης Ζαχαράτος, Γιώργος Ντάβλας / φωτογραφία NDP