Μαρινέλλα: Πού και πότε θα γίνει η κηδεία της - Η ανακοίνωση της οικογένειας

Την ερχόμενη Τρίτη (31/3) και ώρα 14:00, στον μητροπολιτικό ιερό ναό Αθηνών θα πραγματοποιηθεί η κηδεία της εμβληματικής τραγουδίστριας.

Χθες Σάββατο (28/3), γύρω στις 6 το απόγευμα, η Μαρινέλλα «έφυγε» για το μεγάλο ταξίδι.

Έφυγε για το φως, όμως η φωνή της θα συνεχίσει να ζει μέσα από τα τραγούδια της, τα σπουδαία τραγούδια της, αυτά που σιγοψιθυρίζουμε ενίοτε στις καλές ή τις δύσκολες στιγμές μας.

Μάλιστα, σήμερα το απόγευμα η οικογένεια της εμβληματικής τραγουδίστριας ανακοίνωσε πως η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τρίτη (31/3) και ώρα 14:00, στη Μητρόπολη Αθηνών.

Μάλιστα, η σορός της Μαρινέλλας θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι του ιερού ναού Αγίου Ελευθερίου από τις 08:00 το πρωί έως τις 13:00 το μεσημέρι.

Σημειώνεται πως η Μαρινέλλα έφυγε από τη ζωή το Σάββατο (28/3), στο σπίτι της μετά από σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη τον Σεπτέμβριο του 2024.

Η ανακοίνωση της οικογένειας

«Την πολυαγαπημένη μας Μαρινέλλα αποχαιρετούμε την Τρίτη 31 Μαρτίου και ώρα 14:00, από τον μητροπολιτικό ιερό ναό Αθηνών.

Η σορός της θα βρίσκεται για προσκύνημα στο παρεκκλήσι του ιερού ναού Αγίου Ελευθερίου από τις 08:00 έως τις 13:00

Η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο. Παράκληση, αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στη «Φλόγα», σύλλογο γονιών παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια».

