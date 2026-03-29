Μαρινέλλα: «Τους άντρες τους σεβάστηκα, τους ερωτεύτηκα, αλλά πάνω από όλα αγάπησα την ελευθερία μου»

«Ο μεγάλος μου έρωτας ήταν το τραγούδι και η κόρη μου! Οι άντρες ήρθαν και παρήλθαν, αλλά η σκηνή δεν με πρόδωσε ποτέ». Όταν η Μαρινέλλα μιλούσε για τη ζωή και την αγάπη ήταν ξεκάθαρο πως απέναντί σου είχες μια γυναίκα με πάθος, που ζούσε πέρα και έξω από τους κανόνες, μια γυναίκα που ήθελε να είναι ελεύθερη και να μην μπαίνει ποτέ σε καλούπια. Και τα κατάφερε!

«Δεν υπήρξα ποτέ η κυρία του κυρίου! Ήμουν πάντα η Μαρινέλλα. Αγαπώ τους άντρες, τους σεβάστηκα, τους ερωτεύτηκα, αλλά πάνω από όλα αγάπησα την ελευθερία μου», έλεγε στις συνεντεύξεις της και ζούσε με ένταση και στα άκρα, όπως ακριβώς μας κάνει να νιώθουμε με τα τραγούδια της!

Η Μαρινέλλα μάγεψε τη σκηνή για 68 ολόκληρα χρόνια! Ο κόσμος μαζί της ερωτεύθηκε, αγάπησε, μίσησε, πόνεσε… «Αν δεν ερωτευτείς, πώς θα πεις το ερωτικό τραγούδι; Πρέπει να έχεις πονέσει, να έχεις κλάψει, να έχεις χαρεί. Αλλά ο έρωτας για μένα είχε ημερομηνία λήξης, το τραγούδι όμως, δεν έχει», έλεγε στις συνεντεύξεις της και με το ίδιο πάθος ζούσε τους έρωτές της!

Ο γάμος που σκότωσε τον έρωτα

Ο Στέλιος Καζαντζίδης μπήκε στη ζωή της το 1956 όταν οι δυο τους βρίσκονταν στη Θεσσαλονίκη. Έζησαν έναν φλογερό έρωτα που επισφραγίστηκε με γάμο το 1964, έναν γάμο που έγινε πρώτο θέμα στη χώρα και σταμάτησε ακόμα και την κυκλοφορία στους δρόμους! Ήταν όμως και η περίπτωση του γάμου που σκότωσε τον έρωτα γιατί το ζευγάρι χώρισε δύο χρόνια μετά.

Εκείνος ήθελε μια πιο παραδοσιακή και συμβατική ζωή, εκείνη ήθελε να βγει από τη «σκιά» του, να δοκιμάσει πράγματα στο τραγούδι, να εξελιχθεί, να γνωρίσει τον εαυτό της. Ήταν στη μέση και η πεθερά της, που δεν την αγαπούσε καθόλου, οπότε δεν ήθελε και πολύ ο γάμος τους να διαλυθεί… «Ήταν ένα μεγάλο σχολείο, αλλά έπρεπε να φύγω για να αναπνεύσω. Αν έμενα, θα ήμουν απλώς η σκιά του», είχε πει σε δηλώσεις της.

Η Μαρινέλλα με την κόρη της, Τζωρτίνα / φωτογραφία NDP

Η «ανύπαντρη μητέρα»

Στο πρόσωπο του αθλητή και επιχειρηματία, Φρέντυ Σερπιέρη, η Μαρινέλλα είδε τον άντρα που θα την έκανε μητέρα! Ο έρωτάς τους ήταν δυνατός και μαζί απέκτησαν την Τζωρτίνα (Γεωργία Χριστίνα), την κόρη τους που ήρθε στον κόσμο το 1973 και ήταν παιδί εκτός γάμου, κάτι πολύ προχωρημένο για τότε που προκάλεσε πολλές αντιδράσεις. Ήταν κάτι σαν να λέμε το σκάνδαλο της εποχής! Ίσως κάποιοι περίμεναν πως η Μαρινέλλα θα έμενε κάποιο διάστημα με τον πατέρα του παιδιού της, όμως εκείνη επέλεξε να «φορτωθεί» την ταμπέλα ανύπαντρη μητέρα! Δεν κρύφτηκε ποτέ. Ανέβαινε στη σκηνή με την κοιλιά φουσκωμένη τραγουδώντας με περισσότερο πάθος από ποτέ.

Σε μια εποχή που η Ελλάδα ήταν φουλ συντηρητική και η φράση «τι θα πει ο κόσμος» καθόριζε ζωές, η Μαρινέλλα επέλεξε να ακολουθήσει τη δική της αλήθεια! Αυτή η πράξη θάρρους και χειραφέτησης άνοιξε τον δρόμο και σε άλλες γυναίκες να τον ακολουθήσουν… «Δεν με ένοιαξε ποτέ αν θα με πουν ανύπαντρη μητέρα. Ήθελα το παιδί μου και ήθελα να το μεγαλώσω εγώ. Ο Φρέντυ ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος, ήταν ο άντρας που μου χάρισε το πολυτιμότερο δώρο της ζωής μου. Τον αγαπούσα, αλλά δεν ένιωθα ότι έπρεπε να φορέσω στεφάνι για να γίνω μάνα», έλεγε με δυναμισμό!

Το απόλυτο power couple των 70’s

Όταν ο «Πρίγκιπας του ελληνικού τραγουδιού» συνάντησε την «Μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού» δημιουργήθηκε κάτι εκρηκτικό! Βρισκόμαστε στο μακρινό 1973: τα δύο είδωλα ανεβαίνουν τα σκαλιά της εκκλησίας, το κοινό παραληρεί, τα περιοδικά και οι εφημερίδες ξεπουλάνε σαν ζεστές τυρόπιτες! Ο γάμος έγινε σε στενό κύκλο και κάπως μυστικά, γιατί οι θαυμαστές και η υστερία τους καραδοκούσε! Έμειναν μαζί 8 χρόνια. Το τέλος τους γράφτηκε το 1981, όμως οι δυο τους διατήρησαν μια σχέση αμοιβαίου σεβασμού.

Έκτοτε, η Μαρινέλλα είχε επιλέξει να κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. «Από ένα σημείο και μετά, δεν ήθελα πια άλλον άνθρωπο μέσα στο σπίτι μου. Ήθελα να γυρίζω, να βγάζω τα παπούτσια μου, να πετάω τα ρούχα μου και να μην δίνω λογαριασμό σε κανέναν. Το κρεβάτι μου το ήθελα άδειο. Εγώ δεν είμαι γυναίκα για σπίτι. Είμαι γυναίκα για τη σκηνή. Εκεί είναι ο πραγματικός μου έρωτας. Οι άντρες που πέρασαν από τη ζωή μου το ήξεραν. Όποιος άντεχε, έμενε», δήλωνε και πόσο αλήθεια ήταν τελικά αυτό… Η Μαρινέλλα έζησε τον έρωτα ακριβώς όπως και όσο τον ήθελε, έμεινε πιστή στα θέλω της και δεν πρόδωσε ποτέ τη σκηνή και το κοινό της κυριολεκτικά μέχρι την τελευταία της στιγμή στο Ηρώδειο!