Μάριο Χεζόνια: Τι κρύβεται πίσω από τη χειρονομία του στον αγώνα με τη Μούρθια

Η κάμερα του αγώνα Ρεάλ Μαδρίτης - Μούρθια έπιασε τον MVP του αγώνα, Μάριο Χεζόνια να κάνει μία συγκεκριμένη χειρονομία.

Η σημασία της χειρονομίας, όμως, πάει λίγο πίσω και συγκεκριμένα στον αγώνα με την Βαλένθια. Ο Κροάτης είχε βάλει ένα τρίποντο από τα 10 μέτρα με το DAZN Espana να δημοσιεύει την φάση σε βίντεο στο X και τον «Super Mario» να απαντάει: «Αν βάλω άλλο ένα τέτοιο, θα μειώσετε την συνδρομή στα 2.99 ευρώ για τον κόσμο;»

Έτσι, όταν ο σταρ της Ρεάλ σκόραρε από τα 10 μέτρα στον αγώνα με την Μούρθια, γύρισε στην εξέδρα, έκανε υπόκλιση και στο σχετικό βίντεο που δημοσιεύθηκε η DAZN Espana έγραψε: «Κέρδισες. Ο Μάριο το έβαλε από το σπίτι του και το Basketball Plan θα είναι από το επόμενο Σαββατοκύριακο στα 2.99 ευρώ»

Με αυτόν το τρόπο, η μηνιαία συνδρομή του DAZN Espana θα μειωθεί από 6.99 ευρώ σε 2.99 ευρώ.