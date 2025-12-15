Μάριος Φραγκούλης: «Θέλω να γίνω ανάδοχος γονέας γιατί στην ουσία είμαι και εγώ υιοθετημένο παιδί»

Για την παιδική του ηλικία, το επάγγελμα που ακολούθησε, αλλά και για τα αγαπημένα του χριστούγεννα μίλησε ο Μάριος Φραγκούλης, που ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα δεν γίνεται».

«Τα πιο αγαπημένα Χριστούγεννα ήταν πάντα όταν ήμουν με τη θεία και τον θείο, σε μικρή ηλικία, γιατί πάντα έπαιρνα τα αγαπημένα μου δώρα. Γιατί ξέραν φυσικά ότι ο Άι Βασίλης θα μου έφερνε τα αγαπημένα μου δώρα, πάντα με ρωτούσαν “τι θα ήθελες φέτος να σου φέρει ο Άι Βασίλης;”. Βέβαια εγώ πάντα πίστευα στον Άι Βασίλη. Ακόμα πιστεύω...» είπε με νοσταλγία ο τραγουδιστής.

Μίλησε όμως και για την αναδοχή και είπε χαρακτηριστικά: «Σίγουρα θέλω πάρα πολύ να γίνω ανάδοχος γονέας, γιατί κι εγώ στην ουσία είμαι υιοθετημένο παιδί. Δηλαδή η θεία μου, η αδερφή της μητέρας μου, με μεγάλωσε από 4,5 χρόνων. Έφυγα από τη μητέρα μου, τον πατέρα μου, τον αδερφό μου, που ήταν ο καλύτερός μου φίλος. Ήρθα στην Ελλάδα και δεν μιλούσα ούτε καν ελληνικά. Η θεία μου ήταν μία αγία γυναίκα. Ήταν ένας άνθρωπος που στη γειτονιά μας, αν έβρισκε ένα γατάκι, ένα σκυλάκι, το έπαιρνε σπίτι. Υπήρχαν περίοδοι βέβαια που είχαμε έξι σκυλάκια, έξι γατάκια, παπαγαλάκια. Έχω συγχωρέσει τους γονείς μου και έχω αποδεχτεί ότι αυτή ήταν η παιδική μου ζωή. Αυτή ήταν η ζωή που μου έστειλε το κάρμα το δικό μου.

Όλο αυτό μου έδωσε δύναμη. Τον πρώτο καιρό φυσικά για ένα μεγάλο διάστημα δεν μπορούσα καν να μιλήσω. Το μόνο πράγμα που μπορούσε να με σώσει ήταν η φωνή μου, ήταν το τραγούδι. Και ακόμα και τώρα όταν βρίσκομαι στη σκηνή αισθάνομαι ότι λυτρώνομαι, ότι βρίσκω έναν τρόπο να επικοινωνήσω με τον κόσμο.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης ανέφερε: «Είναι απελευθέρωση το να μη χωράς καλλιτεχνικά σε έναν ορισμό. Γιατί παλιά μου λέγανε “πολυτεχνίτης και ερημοσπίτης”. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να κερδίσεις τη ζωή και πιστεύω ότι μέσα από το θέατρο και το τραγούδι έχω κερδίσει πολλά πράγματα στη ζωή και αισθάνομαι πολύ πλούσιος».