Μάριος Καπότσης: «Δεν είχαμε δοσοληψίες με τον Λευτέρη Πανταζή, εγώ έχω και οικογένεια και δουλειά»

Για τη σχέση που είχε με τον Λευτέρη Πανταζή όταν χώρισε με την κόρη του, Κόνι Μεταξά, μίλησε ο Μάριος Καπότσης στη διαδικτυακή εκπομπή της Νάνσυς Παραδεισανού και ένα απόσπασμα μεταδόθηκε μέσα από την εκπομπή «Super Κατερίνα».

«Υπήρχε και υπάρχει μια σχέση αγάπης που δεν είχε δοσοληψίες με τον Λευτέρη. Όταν παντρευτείς και θα γνωρίσεις τον πεθερό σου και θα τον βοηθήσεις και θα σε βοηθήσει, είσαι οικογένεια. Μία βοήθεια μπορεί να είναι και μία κουβέντα, μην πάει το μυαλό μόνο στο οικονομικό. Και οικογένεια έχω και τα πάντα έχω, δεν έχω κάποια ανάγκη, τη δουλειά μου την έχω. Λίγο μπλέχτηκε εκεί το πράγμα και δεν ήταν ωραίο για κανέναν».

«Δεν πατάς τον διακόπτη και ξεκόβεις»

«Όταν υπάρχει μία πραγματική σχέση δεν πατάς τον διακόπτη. Θα γίνει σταδιακά… Δεν θα υπάρχει το καθημερινό που υπήρχε, αλλά αυτό δεν είναι το νορμάλ; Το παράλογο και το άσχημο θα ήταν επειδή εγώ με την Κωνσταντίνα δεν προχωρήσαμε, να κάνουμε στρατόπεδα. Εμένα δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα. Δεν έγινε κάτι κακό. Ούτε ο ένας πρόσβαλε τον άλλον, ούτε ήθελε κανείς δεν εκδικηθεί τον άλλον».