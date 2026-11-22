Δεκατέσσερα χρόνια μετά την απαγωγή και τη δολοφονία του Μάριου Παπαγεωργίου, η υπόθεση που συγκλόνισε το πανελλήνιο αναβιώνει και πάλι αύριο Δευτέρα (23/11) στις δικαστικές αίθουσες. Αυτή τη φορά στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών κάθεται ο γιος του «εγκεφάλου» της απαγωγής και της δολοφονίας του Μάριου Παπαγεωργίου, απόστρατος αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ, ο οποίος κατηγορείται για συνέργεια στην απαγωγή του άτυχου 26χρονου.

Ο Μάριος Παπαγεωργίου απήχθη και δολοφονήθηκε τον Αύγουστο του 2012. Μετά την καταδίκη σε πρώτο και δεύτερο βαθμό για τον εγκέφαλο της υπόθεσης και τους συνεργούς του, έφτασε η ώρα της δικαστικής κρίσης και για τον γιο του.

Σύμφωνα με το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, ο κατηγορούμενος και απόστρατος αστυνομικός πρέπει να δικαστεί «ως υπαίτιος του ότι στη Νέα Σμύρνη Αττικής, στις 9 Αυγούστου του 2012, με πρόθεση παρέσχε σε άλλους συνδρομή, πριν από την τέλεση της άδικης πράξης της αρπαγής κατά συναυτουργία που αυτοί διέπραξαν. Και συγκεκριμένα, έχοντας γνώση του σχεδίου παγίδευσης και απαγωγής του Μάριου Παπαγεωργίου, που είχε επεξεργαστεί ο πατέρας του, με τη συνδρομή της μητέρας του, παρείχε σε αυτούς και τους συναυτουργούς τους υλική συνδρομή πριν από τη τέλεση της αρπαγής».

Το τηλεφώνημα στον Μάριο Παπαγεωργίου

Όπως προκύπτει από το βούλευμα, ο γιος του καταδικασμένου σε ισόβια κάθειρξη ως εγκέφαλου της απαγωγής «ευρισκομένος στη Νέα Σμύρνη τηλεφώνησε από το κινητό του τηλέφωνο στο θύμα το βράδυ της 09-08-2012 και ώρα 21:54 πραγματοποιώντας την τελευταία προς αυτόν εισερχόμενη κλήση προκειμένου να σιγουρευτεί ότι ο Μάριος θα πήγαινε στο ραντεβού που είχε δώσει με τον πατέρα του στην προκαθορισμένη ώρα, παράσχοντας με αυτόν τον τρόπο συνδρομή στους γονείς του και τους συναυτουργούς τους καθόσον με το συγκεκριμένο τηλεφώνημά του εξασφάλισε την παρουσία του θύματος στο ραντεβού».

«Διέδιδε ότι ο Μάριος σκηνοθέτησε την απαγωγή του»

Στο πολυσέλιδο βούλευμα αναφέρεται, μεταξύ άλλων, και η προσπάθεια του απόστρατου αστυνομικού να δημιουργήσει την εντύπωση πώς ο Μάριος είχε σκηνοθετήσει την απαγωγή του. «Στις τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχε με φίλο του θύματος διερευνούσε τι γνώριζε εκείνος για την εξαφάνιση του Μάριου και κατόπιν επικοινωνίας που είχε με τον πατέρα του, διέδιδε στους φίλους του Μάριου ψευδείς πληροφορίες, αναπαράγοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τους ισχυρισμούς του πατέρα του, προσπαθώντας να τους δημιουργήσει τη πεπλανημένη πεποίθηση ότι ο Μάριος είχε σκηνοθετήσει ο ίδιος της απαγωγή του για λάβει ως λύτρα, χρήματα από τη μητέρα του και ότι βρισκόταν είτε σε κάποια παραλία και διασκέδαζε είτε στην Αμερική».

Η νομική άποψη

«Μετά από δέκα τέσσερα χρόνια δικάζεται σε πρώτο βαθμό ο απόστρατος αστυνομικός και γιός του εγκεφάλου της δολοφονίας του Μάριου Παπαγεωργίου. Είναι η δικαίωση του αγώνα που δόθηκε ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη και να διαλευκανθεί αυτή η σκοτεινή υπόθεση που συγκλόνισε την Ελλάδα», δηλώνει στον FLASH, ο δικηγόρος της μητέρας του θύματος, Νίκος Ρουσόπουλος.