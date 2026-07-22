Μία από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής τους βιώνουν ο Μαρκ Άντονι και η Νάντια Φερέιρα, καθώς καλωσόρισαν το δεύτερο παιδί τους. Η 27χρονη πρώην Μις Παραγουάη έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι, χαρίζοντας στον διάσημο τραγουδιστή το όγδοο παιδί του.

Την ευχάριστη είδηση ανακοίνωσε το ίδιο το ζευγάρι μέσα από τα social media, αποκαλύπτοντας παράλληλα πως η μικρή θα πάρει το όνομα Μάιλα.

Η συγκινητική ανακοίνωση

«Τι μεγάλη ευλογία να μπορούμε να μοιραστούμε μαζί σας τον ερχομό της πολύτιμης ΜΑΪΛΑ μας. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τη χαρά που επικρατεί στο σπίτι μας. Πετάμε από ευτυχία!», έγραψαν στη λεζάντα της κοινής τους ανάρτησης.

Η εγκυμοσύνη είχε ανακοινωθεί τον περασμένο Ιανουάριο, ανήμερα της τρίτης επετείου της σχέσης τους, ενώ λίγους μήνες αργότερα αποκάλυψαν πως περίμεναν κοριτσάκι, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία με ροζ βρεφικά παπούτσια.

Μια μεγάλη και δεμένη οικογένεια

Η μικρή Μάιλα είναι το δεύτερο παιδί του ζευγαριού, μετά τον γιο τους Μάρκο, που γεννήθηκε πριν από δύο χρόνια.

Για τον Μαρκ Άντονι, ωστόσο, πρόκειται για το όγδοο παιδί του. Ο βραβευμένος με Grammy τραγουδιστής έχει αποκτήσει ακόμη έξι παιδιά από προηγούμενες σχέσεις και γάμους, μεταξύ των οποίων και τα δίδυμα Έμμε και Μαξιμίλιαν, που απέκτησε με την Τζένιφερ Λόπεζ.

Ο γάμος με τη Νάντια Φερέιρα

Ο Μαρκ Άντονι και η Νάντια Φερέιρα παντρεύτηκαν τον Ιανουάριο του 2023 στο Μαϊάμι, λίγους μήνες μετά τον αρραβώνα τους. Από τότε έχουν επιλέξει να μοιράζονται με το κοινό μόνο ορισμένες προσωπικές στιγμές, κρατώντας χαμηλούς τόνους στην οικογενειακή τους ζωή.

Η άφιξη της μικρής Μάιλα σηματοδοτεί ένα ακόμη χαρούμενο κεφάλαιο για το ζευγάρι, το οποίο πλέον απολαμβάνει τις πρώτες στιγμές με το νέο μέλος της οικογένειάς του.