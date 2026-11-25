Έως τις 14 Δεκεμβρίου 2026 αναμένεται να δοθούν τα πρώτα vouchers του νέου προγράμματος επισιτιστικής βοήθειας (τύπου «Market Pass»), συνολικής μέσης αξίας 1.000 ευρώ λόγω αναδρομικότητας. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 180.000 δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, ενώ στις 4 Δεκεμβρίου ανοίγει το Μητρώο Παρόχων για την εγγραφή των σούπερ μάρκετ και των καταστημάτων.

Το νέο πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας (ΕΒΥΣ), συνολικού προϋπολογισμού 350 εκατ. ευρώ, αντικαθιστά το προηγούμενο σύστημα διανομής του ΤΕΒΑ, παρέχοντας στα ευάλωτα νοικοκυριά τη δυνατότητα να προμηθεύονται τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης με ηλεκτρονικά κουπόνια.

Στόχος είναι η χορήγηση των πρώτων vouchers έως τις 14 Δεκεμβρίου. Η αξία της αρχικής ενίσχυσης, λόγω της αναδρομικότητας, θα ανέρχεται κατά μέσο όρο στα 1.000 ευρώ. Στις 4 Δεκεμβρίου αναμένεται να ανοίξει το Μητρώο Παρόχων για την εγγραφή των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων.

Τι μπορώ να αγοράσω με το voucher;

Το voucher μπορεί να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για επιλέξιμα τρόφιμα και/ή είδη βασικής υλικής βοήθειας. Η παροχή θα πραγματοποιείται μέσω κουπονιών ή δελτίων (vouchers), σε ηλεκτρονική ή άλλη μορφή. Οι αναλυτικές κατηγορίες των προϊόντων που μπορούν να αγοραστούν θα καθορίζονται από το πρόγραμμα και τον οδηγό εφαρμογής. Δεν επιτρέπεται η εξαργύρωση του voucher σε μετρητά. Το voucher θα μπορεί να χρησιμοποιείται σε επιχειρήσεις και καταστήματα που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα ως πάροχοι.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, κατά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026, απηύθυνε κάλεσμα στις επιχειρήσεις-μέλη της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας (ΕΣΕ) να εγγραφούν στο Μητρώο Παρόχων του νέου προγράμματος επισιτιστικής βοήθειας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ευρύτερη δυνατή γεωγραφική κάλυψη.

Η συνάντηση εντάσσεται στον κύκλο επαφών της υπουργού με τους εκπροσώπους του εμπορικού κόσμου και ακολούθησε τις αντίστοιχες συναντήσεις με την ΕΣΕΕ και τη ΓΣΕΒΕΕ. Κατά τη συζήτηση επιβεβαιώθηκε η κοινή βούληση για την έγκαιρη και αποτελεσματική εφαρμογή του νέου συστήματος, με προτεραιότητα την εξυπηρέτηση των πολιτών σε ολόκληρη τη χώρα.

«Μέσα από μια υποδειγματική συνεργασία της Πολιτείας με τους εκπροσώπους της αγοράς προχωρήσαμε με ταχύτητα και φέραμε ένα ιδιαίτερα σύνθετο εγχείρημα στο τελικό στάδιο της υλοποίησής του. Δεν είναι δυνατόν, εν έτει 2026, οι συμπολίτες μας που χρειάζονται επισιτιστική βοήθεια να περιμένουν σε ουρές για να παραλάβουν προκαθορισμένα πακέτα τροφίμων. Αλλάζουμε αυτό το μοντέλο και τους δίνουμε τη δυνατότητα να επιλέγουν οι ίδιοι τι θα προμηθευτούν, από ποιο κατάστημα και πότε, αξιοποιώντας μια εύχρηστη ψηφιακή εφαρμογή.

»Στόχος μας είναι να χορηγήσουμε τα πρώτα vouchers πριν από τα Χριστούγεννα. Λόγω της αναδρομικότητας, η αξία τους θα ανέρχεται κατά μέσο όρο στα 1.000 ευρώ. Γι’ αυτό καλούμε τις επιχειρήσεις, μικρές και μεγάλες, να εγγραφούν εγκαίρως στο Μητρώο Παρόχων. Προτεραιότητά μας είναι να διασφαλίσουμε ότι οι συμπολίτες μας θα μπορούν να πραγματοποιούν τις αγορές τους κοντά στον τόπο κατοικίας τους, από τα μεγάλα αστικά κέντρα έως τα μικρότερα χωριά και τις απομακρυσμένες περιοχές της χώρας», υπογράμμισε η Δόμνα Μιχαηλίδου.