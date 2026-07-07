Μαρκόπουλος «καρφώνει» Γεωργιάδη για το τένις με Κασσελάκη: «Να παίζω τάβλι με τον Πολάκη;»

Αιχμές κατά του Άδωνι Γεωργιάδη άφησε ο βουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Μαρκόπουλος, σχολιάζοντας το γεγονός ότι ο υπουργός έπαιξε τένις με τον Στέφανο Κασσελάκη.

Μιλώντας στο Mega, ο κ. Μαρκόπουλος ανέφερε ότι ο Άδωνις «θα πρέπει να έχει σοβαρότερα πράγματα για να ασχοληθεί» από το να παίζει με «πολιτικό μας αντίπαλο που έχει εξυβρίσει τον πρωθυπουργό και έχει δικαστικές εκκρεμότητες με στελέχη» της ΝΔ. «Φαντάζεστε εμένα να παίζω τάβλι με τον Πολάκη που καθημερινά καθυβρίζει τον Γεωργιάδη;» αναρωτήθηκε χαρακτηριστικά.

Η απάντηση Κασσελάκη

Ο Στέφανος Κασσελάκης απάντησε μέσω ανάρτησής του, κατηγορώντας τον κ. Μαρκόπουλο ότι «διαστρεβλώνει την πραγματικότητα». Υποστήριξε ότι κάθε δημόσια καταγγελία του κατά της ΝΔ στηρίχθηκε σε στοιχεία, φέρνοντας ως παράδειγμα την υπόθεση Λαζαρίδη, η οποία —όπως σημείωσε— οδήγησε στην αποπομπή του.

Σχετικά με τη δικαστική εκκρεμότητα με τον Μαρκόπουλο, ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ διευκρίνισε ότι η αντιδικία δεν αφορά κριτική, αλλά δηλώσεις του βουλευτή περί «γκρίζων μπιζνών» — επιχειρηματικές δραστηριότητες που, όπως τόνισε, είναι εισηγμένες στη Νέα Υόρκη και ελεγμένες από τη Deloitte.

Έκλεισε την ανάρτησή του τονίζοντας ότι «η πολιτική αντιπαράθεση δεν σημαίνει προσωπική εμπάθεια» και ότι η αντιπολίτευση γίνεται «με επιχειρήματα, αποκαλύψεις και θεσμικές διαδικασίες», όχι με «εμπάθεια και λάσπη».