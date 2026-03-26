Μάρκος Γιορέντε: Ο παίκτης της Ατλέτικο Μαδρίτης με τις... extreme απόψεις για τον τρόπο ζωής

Ο Μάρκος Γιορέντε αποτελεί εδώ και χρόνια ένα από τα πιο χαρακτηριστικά «εργαλεία» της Ατλέτικο Μαδρίτης, χάρη στην αστείρευτη ενέργεια, τη φυσική του κατάσταση και την ικανότητά του να καλύπτει ολόκληρη τη δεξιά πλευρά του γηπέδου.

Ο 29χρονος Ισπανός, που επέστρεψε πρόσφατα από τραυματισμό στον μηρό, αποτελεί βασικό κομμάτι της φιλοσοφίας του Ντιέγκο Σιμεόνε, αγωνιζόμενος με την ίδια αποτελεσματικότητα τόσο ως δεξιός μπακ όσο και ως εξτρέμ, ενώ μπορεί να αγωνιστεί και ως κεντρικός μέσος.

Η σχέση του με το ποδόσφαιρο είναι οικογενειακή υπόθεση, καθώς ο πατέρας του, Πάκο Γιορέντε, αγωνίστηκε επίσης σε Ρεάλ Μαδρίτης και Ατλέτικο. Ωστόσο, αυτό που διαφοροποιεί τον Μάρκος είναι η ιδιαίτερη προσέγγισή του στον τρόπο ζωής και την ευεξία.

Question: "Do you feel like a bit of an odd one?"



Llorente: "No. To me, the others are the strange ones. I’m a normal guy doing things that aren’t common today, but they’re actually very normal. I understand that in today’s society… pic.twitter.com/vHyhJWfaaK — Atletico Universe (@atletiuniverse) March 25, 2026

Ο Γιορέντε δίνει μεγάλη έμφαση στη φυσική κατάσταση, αλλά και σε παράγοντες όπως η θερμοκρασία και η επίδραση του φωτός στον οργανισμό. Πριν από λίγους μήνες βρέθηκε στο επίκεντρο έντονων αντιδράσεων, όταν δημοσίευσε φωτογραφία να εκτίθεται στον ήλιο χωρίς αντηλιακό, συνοδεύοντάς τη με σχόλιο που αμφισβητούσε τη σύνδεση της ηλιακής ακτινοβολίας με τον καρκίνο του δέρματος.

«Το πρόβλημα είναι να αποφεύγεις τον ήλιο»

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν φοβάται να εκτίθεται στον ήλιο, ο Ισπανός δήλωνε πως «Όχι αν χτίζετε μια σχέση με τον ήλιο. Το πρόβλημα είναι να αποφεύγετε τον ήλιο όλο το χρόνο και μετά να περνάτε επτά ώρες κάτω από αυτόν τον Αύγουστο. Αυτό είναι σαν να μην προπονείστε όλο το χρόνο και μετά να σηκώνετε 200 κιλά. Το πρόβλημα δεν είναι η άσκηση, αλλά εσείς».

Η τοποθέτησή του προκάλεσε αντιδράσεις από ειδικούς και πολιτικά πρόσωπα, με τον ίδιο να διευκρινίζει αργότερα πως δεν αρνείται την ύπαρξη του μελανώματος ούτε υποτιμά όσους έχουν νοσήσει.

ΑΠΕ ΜΠΕ/ Ο Χρήστος Τζόλης ενάντια στον Μάρκος Γιορέντε στο Champions League.

Ο Γιορέντε έχει αναφέρει επίσης πως κάνει «νυχτερινή νηστεία». Πρακτικά, ο 29χρονος τρώει τελευταία φορά μέσα στην ημέρα πριν την δύση του ηλίου, ακολουθώντας όπως επισημαίνει την κανονικότητα του τρόπου ζωής, πριν αυτή απορρυθμιστεί από «κακές συνήθειες». Ο ίδιος θεωρεί πως οι άνθρωποι πλέον ζουν «τεχνικά», δεν σκέφτονται και δεν αμφισβητούν όσα βλέπουν στην καθημερινότητα τους. Η έκθεση σε τεχνητούς φωτισμούς παίζει ρόλο σε όλο αυτό, μιας και -όπως υποστηρίζει- μπερδεύει το σώμα και το κάνει να νομίζει πως εκτίθεται στο φως της ημέρας ακόμα και αν είναι νύχτα.

Πέρα από το ποδόσφαιρο, ο Ισπανός έχει επενδύσει και επιχειρηματικά στον χώρο της ευεξίας, αποτελώντας συνιδρυτή της Aureo Lifestyle, εταιρείας που δραστηριοποιείται σε προϊόντα φωτισμού με στόχο τη βελτίωση της υγείας και της καθημερινότητας.