Ο Μάρκος Σεφερλής βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής στα δικαστήρια, όπου συνεχίστηκε η ποινική διαδικασία που αφορά υπόθεση υπεξαίρεσης χρημάτων, για την οποία έχει στραφεί κατά πρώην στενού συνεργάτη και κουμπάρου του.

«Σήμερα τελειώνει όλη αυτή η ιστορία»

Λίγο πριν από την έναρξη της διαδικασίας, ο ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα», εκφράζοντας την ελπίδα ότι η πολύχρονη δικαστική διαμάχη θα ολοκληρωθεί με την απόφαση του δικαστηρίου.

Όπως ανέφερε, μετά την ολοκλήρωση της ποινικής διαδικασίας θα ακολουθήσει και η αστική υπόθεση, μέσω της οποίας διεκδικεί την επιστροφή των χρημάτων που, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, υπεξαιρέθηκαν.

«Με πλήγωσε περισσότερο η προδοσία»

Ο Μάρκος Σεφερλής στάθηκε ιδιαίτερα στην προσωπική διάσταση της υπόθεσης, εξηγώντας ότι η σχέση εμπιστοσύνης και η πολυετής φιλία με τον κατηγορούμενο είναι εκείνα που τον έχουν επηρεάσει περισσότερο.

«Εκμεταλλεύτηκε τον κόπο και τον ιδρώτα μου», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως θα ήθελε να ακούσει τι έχει να του πει ο άνθρωπος που, όπως ανέφερε, βρισκόταν για δεκαετίες δίπλα του ως φίλος και κουμπάρος.

Ο ηθοποιός αποκάλυψε ακόμη ότι στην προηγούμενη δικάσιμο δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τη συγκίνησή του, λέγοντας πως ξέσπασε σε κλάματα καθώς συνειδητοποιούσε όσα έχουν συμβεί ανάμεσα στους δύο άνδρες.