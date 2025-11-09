Η μαρμελάδα κυδώνι έχει τη γεύση των παιδικών μας χρόνων. Το άρωμα που γέμιζε το σπίτι, όταν έβραζαν τα κυδώνια στη μεγάλη κατσαρόλα, σήμαινε πως ο χειμώνας πλησίαζε. Οι γιαγιάδες ανακάτευαν υπομονετικά τον χρυσαφένιο πολτό, δοκιμάζοντας με το κουταλάκι για να πετύχουν το σωστό δέσιμο. Στο τέλος, γέμιζαν τα βάζα και τα αναποδογύριζαν με προσοχή, σαν να φύλαγαν μέσα τους ένα μικρό θησαυρό. Το πρωινό ψωμί με μαρμελάδα κυδώνι ήταν γλυκιά παρηγοριά, απλή και αληθινή. Μια κουταλιά σήμερα μάς ταξιδεύει πίσω, σ’ εκείνες τις κουζίνες που μύριζαν σπιτίσια θαλπωρή και αγάπη.

Υλικά

1 κιλό καθαρισμένα κυδώνια (περίπου 1,5 κιλό με τη φλούδα και τα κουκούτσια)

800 γρ. ζάχαρη

1 λεμόνι (χυμός και λίγη φλούδα)

1 μήλο (προαιρετικά, για έξτρα πηκτίνη)

1 ξυλάκι κανέλα ή 1 βανίλια (προαιρετικά)

1 ποτήρι νερό

Εκτέλεση

Προετοιμασία

Πλύνε καλά τα κυδώνια, καθάρισέ τα από τα κουκούτσια και τις σκληρές ίνες. Μην τα αφήσεις πολλή ώρα καθαρισμένα γιατί μαυρίζουν, ρίξε τα αμέσως σε νερό με λίγο λεμόνι.

Βράσιμο

Βάλε τα κυδώνια σε κατσαρόλα με το νερό και το μήλο κομμένο σε κομμάτια. Σιγόβρασέ τα για 20-30 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν καλά.

Λιώσιμο

Πέρνα το μείγμα από μύλο λαχανικών ή χτύπα το με ραβδομπλέντερ να γίνει πολτός.

Δέσιμο

Πρόσθεσε τη ζάχαρη, το χυμό και τη φλούδα του λεμονιού (και αν θέλεις το ξυλάκι κανέλας ή τη βανίλια). Βράσε σε μέτρια φωτιά, ανακατεύοντας συχνά για να μην κολλήσει. Όταν η μαρμελάδα αρχίσει να πήζει (περίπου 20-30 λεπτά), κάνε το τεστ: ρίξε λίγη σε πιάτο, αν δεν τρέχει, είναι έτοιμη.

Αποθήκευση

Μοίρασέ τη καυτή σε αποστειρωμένα βάζα. Κλείσ’ τα καλά, γύρισέ τα ανάποδα για 5-10 λεπτά, κι άφησέ τα να κρυώσουν.

Μυστικά επιτυχίας