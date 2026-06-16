Μάρω Κοντού: Νοσηλεύεται με κάκωση στο ισχίο και κάταγμα πλευρού - Δεν κινδυνεύει η ζωή της

Διευκρινήσεις για την κατάσταση της υγείας της έδωσε η ίδια η Μάρω Κοντού σε επικοινωνία που είχε με το MEGA θέλοντας να βάλει τέλος στις ανακρίβειες που γράφονται και ακούγονται τις τελευταίες ώρες. Η ηθοποιός αποκάλυψε πως γλίστρισε και έπεσε στο σπίτι της με αποτέλεσμα να σπάσει το πόδι της. Συγκεκριμένα έχει κάκωση στο αριστερό της ισχίο, ενώ έχει σπάσει και ένα πλευρό κοντά στον πνεύμονα.

Νοσηλεύεται στο Αττικό Νοσοκομείο και φαίνεται να μην αντιμετωπίζει κάποιο θέμα που να θέτει σε κίνδυνο την υγεία της, πέρα από τους πόνους που έχουν επιφέρει τα τραύματά της.