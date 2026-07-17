Μάρω Κοντού: Στην τελευταία της κατοικία, στο Α’ Νεκροταφείο, αναπαύεται πια η μεγάλη ηθοποιός

«Ο ουρανός, ο μεγάλος ουρανός, είν’ ακόμα σκοτεινός και η νύχτα κυλά, μα εκεί ψηλά, κοίτα έν’ άστρο που δειλά, μοναχό φεγγοβολά και μας χαμογελά», έλεγε το τραγούδι «Πες μου μια λέξη» που ερμήνευσαν η Μάρω Κοντού και ο Δημήτρης Χορν στην ταινία «Αλίμονο στους νέους». Από σήμερα, αυτό το άστρο εκεί ψηλά που θα φεγγοβολά και θα μας χαμογελά δεν θα είναι μόνο, αφού η Μάρω Κοντού βρίσκεται πια στη γειτονιά των Αγγέλων, ανάμεσα σε τόσους φίλους με τους οποίους συμπορεύτηκε όλα αυτά τα χρόνια.

Το μεσημέρι της Παρασκευής 17 Ιουλίου η αυλαία έπεσε οριστικά για τη μεγάλη μας ηθοποιό στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Είχε προηγηθεί η νεκρώσιμη ακολουθία στη Μητρόπολη Αθηνών, όπου συγκινημένοι οι συγγενείς, οι φίλοι και οι συνεργάτες της έδωσαν το «παρών» για να πουν το τελευταίο αντίο και να τη χειροκροτήσουν στην τελευταία παράσταση της ζωής της…

Το τελευταίο Αντίο στη Μάρω Κοντού.



📹Γιάννης Κέμμος pic.twitter.com/pH1GE87BlW — Flash.gr (@flashgrofficial) July 17, 2026

«Πρέπει να είμαστε χαρούμενοι για εκείνη, έφτιαξε τη ζωή της όπως ήθελε, έφυγε γαλήνια»



📹Γιάννης Κέμμος pic.twitter.com/LcGUWjHeS0 — Flash.gr (@flashgrofficial) July 17, 2026

Με λόγια γεμάτα συγκίνηση αποχαιρέτησε η Έλενα Ακρίτα τη Μάρω Κοντού, θυμίζοντας μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές του ελληνικού κινηματογράφου.



«Όταν η Μάρω Κοντού είπε "Σκασμός εσύ Αντωνάκη!", πολλές καταπιεσμένες γυναίκες της δεκαετίας του '60 είπαν "μπράβο κοπελάρα μου"»,… pic.twitter.com/3FrnkWYUYS — Flash.gr (@flashgrofficial) July 17, 2026

«Η Μάρω πάλεψε σχεδόν μονη της δύο χρόνια με τον καρκίνο»



📹Γιάννης Κέμμος pic.twitter.com/ITsQ076CDq — Flash.gr (@flashgrofficial) July 17, 2026

«Έφυγε μια σπουδαία κυρία, μια σπουδαία ηθοποιός. Το ότι κατάφερε να επιβιώσει τόσες δεκαετίες κρατώντας αυτό το σικ και το class που σπανίζει για να κάνεις καριέρα στην Ελλάδα, είναι κάτι μοναδικό»



Ο Δημήτρης Παπάζογλου αποχαιρετά τη Μάρω Κοντού και μιλά για μια σπουδαία… pic.twitter.com/1HRijTnJql — Flash.gr (@flashgrofficial) July 17, 2026