Μάρω Κοντού: Στην τελευταία της κατοικία, στο Α’ Νεκροταφείο, αναπαύεται πια η μεγάλη ηθοποιός
Η αυλαία έπεσε, η παράσταση τελείωσε και η καλλιτέχνιδα μετακόμισε για πάντα στη γειτονιά των Αγγέλων…
«Ο ουρανός, ο μεγάλος ουρανός, είν’ ακόμα σκοτεινός και η νύχτα κυλά, μα εκεί ψηλά, κοίτα έν’ άστρο που δειλά, μοναχό φεγγοβολά και μας χαμογελά», έλεγε το τραγούδι «Πες μου μια λέξη» που ερμήνευσαν η Μάρω Κοντού και ο Δημήτρης Χορν στην ταινία «Αλίμονο στους νέους». Από σήμερα, αυτό το άστρο εκεί ψηλά που θα φεγγοβολά και θα μας χαμογελά δεν θα είναι μόνο, αφού η Μάρω Κοντού βρίσκεται πια στη γειτονιά των Αγγέλων, ανάμεσα σε τόσους φίλους με τους οποίους συμπορεύτηκε όλα αυτά τα χρόνια.
Το μεσημέρι της Παρασκευής 17 Ιουλίου η αυλαία έπεσε οριστικά για τη μεγάλη μας ηθοποιό στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.
Είχε προηγηθεί η νεκρώσιμη ακολουθία στη Μητρόπολη Αθηνών, όπου συγκινημένοι οι συγγενείς, οι φίλοι και οι συνεργάτες της έδωσαν το «παρών» για να πουν το τελευταίο αντίο και να τη χειροκροτήσουν στην τελευταία παράσταση της ζωής της…