Μάρω Κοντού στις φίλες της: «Λυπάμαι που αυτό το καλοκαίρι δεν θα πάμε μαζί στα Καμένα Βούρλα»

Η Μάρω Κοντού έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 χρόνων και ο θάνατός της σκόρπισε θλίψη σε όλη τη χώρα. Ο ζωγράφος Κώστας Σπυριούνης που ήταν πολύ φίλος της αποκάλυψε την τελευταία συνομιλία που είχε με την ηθοποιό λίγο πριν εκείνη φύγει από τη ζωή. «Πάρε τις φίλες μου και πες ότι λυπάμαι που αυτό το καλοκαίρι δεν θα πάμε μαζί στα Καμένα Βούρλα», εκμυστηρεύτηκε στην εφημερίδα Espresso.

Λίγο καιρό πριν και όσο η Κοντού νοσηλευόταν στον Άγιο Σάββα είχε πει στον φίλο της πως ήθελε τόσο πολύ να βάλει τα πόδια της στο νερό κι εκείνος την καθησύχασε πως δεν θα χάσει το καλοκαίρι της γιατί αυτό στην Ελλάδα κρατάει μέχρι τον Οκτώβριο. «Ναι, Κωστάκη μου, να βάλω τα πόδια μου στο νερό και ας πεθάνω», ήταν τα λόγια της και τελικά δεν πρόλαβε να χαρεί μια τελευταία φορά τη θάλασσα που τόσο αγαπούσε…