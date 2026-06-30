Μάρω Κοντού: Ποια είναι η κατάσταση της υγείας της και πότε αναμένεται να πάρει εξιτήριο

Η Μάρω Κοντού συνεχίζει να νοσηλεύεται για 15η μέρα στην καρδιολογική κλινική του νοσοκομείου «Αττικόν», ύστερα από κάκωση που υπέστη στο αριστερό ισχίο της.

Ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος ανέφερε στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 ότι αναμένεται να πάρει εξιτήριο από μέρα σε μέρα: «Η Μάρω Κοντού νοσηλεύεται εδώ και πολλές μέρες στην καρδιολογική κλινική. Έχει σταθεροποιηθεί η κατάσταση της εδώ και μία δύο μέρες. Οι γιατροί σήμερα θα κάνουν επίσκεψη και αν η εικόνα της είναι η ίδια με τις δύο προηγούμενες ημέρες, αναμένεται το μεσημέρι να πάρει εξιτήριο.

Η Μάρω Κοντού νοσηλεύτηκε στη καρδιολογική κλινική σε τετράκλινο θάλαμο, ουδέποτε ζήτησε προνομιακή μεταχείριση και ήταν η χαρά του θαλάμου. Διασκέδαζε τους άλλους ασθενείς με ιστορίες, ένας άνθρωπος πραγματικά καταπληκτικός. Ήταν ψύχραιμη, χαμογελαστή, με τον καλό λόγο στους άλλους ασθενείς και να τους λέει ιστορίες από το θέατρο».