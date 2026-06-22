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Μάρω Κοντού: Τα 92α γενέθλια μέσα στο νοσοκομείο - Ποια είναι η κατάσταση της υγείας της σήμερα

Η αγαπημένη ηθοποιός νοσηλεύεται για 8η μέρα στο νοσοκομείο Αττικόν και οι γιατροί μιλούν για μια σταθερή κατάσταση.

φωτογραφία NDP
φωτογραφία NDP
Βασίλης Ανδριτσάνος avatar
Βασίλης Ανδριτσάνος

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Η Μάρω Κοντού συνεχίζει να νοσηλεύεται για 8η μέρα στο καρδιολογικό τμήμα του νοσοκομείου Αττικόν μετά από πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε.

Η ηθοποιός εισήχθη εκτάκτως τα ξημερώματα της Δευτέρας 15/6 μετά από πτώση που είχε μέσα στο σπίτι της που είχε σαν αποτέλεσμα ένα κάταγμα στο αριστερό της ισχίο. Στο νοσοκομείο τη συνόδευσε ο αγαπημένος της ανιψιός, ο γιος της αδερφής της.

Την Κυριακή 21/6 γιόρτασε τα 92α γενέθλιά της και ήταν ευδιάθετη. Η αποκατάσταση της υγείας της χρειάζεται ακόμα πολύ χρόνο, το θετικό όμως σύμφωνα με τους γιατρούς της είναι πως η Κοντού βρίσκεται σε μια σταθερή κατάσταση, δεν πρόκειται να χειρουργηθεί και δεν βρίσκεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

Φυσικά είναι ακόμα πολύ νωρίς για να μιλήσει κανείς για ένα ενδεχόμενο εξιτήριο, αποκάλυψε η εκπομπή «Super Κατερίνα»…

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