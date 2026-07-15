Μάρω Κοντού: Το ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου «Άγιος Σάββας» για τον θάνατό της

Κάνε κλικ και δες περισσότερο Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Το Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Άγιος Σάββας» εξέδωσε το επίσημο ιατρικό ανακοινωθέν για τον θάνατο της αγαπημένης ηθοποιού Μάρως Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή το πρωί της Τετάρτης 15 Ιουλίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου, η σπουδαία ηθοποιός κατέληξε έπειτα από σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της, παρά τις επίμονες προσπάθειες των θεραπόντων ιατρών.

Αναλυτικά, στο ιατρικό ανακοινωθέν αναφέρεται:

«Με βαθύτατη λύπη ανακοινώνουμε ότι σήμερα 15-07-2026 κατά τις πρωινές ώρες, απεβίωσε η γνωστή ηθοποιός Μαριάνθη (Μάρω) Κοντού στο Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» μετά από σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της και παρά τις επίμονες προσπάθειες των θεραπόντων Ιατρών.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στους οικείους της.».

Την ανακοίνωση υπογράφει ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και διοικητής του νοσοκομείου, Χρήστος Φασιανός.