Η Μάρω Λύτρα μπορεί να έχει αφήσει εδώ και χρόνια την Ελλάδα για μια νέα ζωή στον Καναδά, όμως η αγάπη της για το ελληνικό τραγούδι παραμένει αναλλοίωτη.

Η τραγουδίστρια, που έγινε ευρέως γνωστή μέσα από το Fame Story, πραγματοποίησε ακόμη μία εμφάνιση σε γνωστό ελληνικό εστιατόριο του Καναδά, χαρίζοντας στο κοινό ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένες επιτυχίες.

Τραγούδησε επιτυχίες της Κατερίνας Λιόλιου

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, η Μάρω Λύτρα ερμηνεύει τραγούδια της Κατερίνας Λιόλιου, με τους θαμώνες να συμμετέχουν, δημιουργώντας μια ζεστή ελληνική ατμόσφαιρα.

Η εμφάνισή της πραγματοποιήθηκε στο γνωστό ελληνικό εστιατόριο «Μύθος», έναν αγαπημένο χώρο της ομογένειας που φιλοξενεί συχνά ελληνικές μουσικές βραδιές.

Παραμένει αγαπητή στην ομογένεια

Η Μάρω Λύτρα εμφανίζεται τακτικά στο συγκεκριμένο εστιατόριο τα τελευταία χρόνια, με τις μουσικές της βραδιές να προσελκύουν κάθε φορά πολλούς Έλληνες που ζουν στον Καναδά.

Παρότι έχει επιλέξει να βρίσκεται μακριά από τα φώτα της ελληνικής showbiz, εξακολουθεί να διατηρεί στενή σχέση με το ελληνικό τραγούδι και να χαρίζει ξεχωριστές στιγμές στο κοινό της, το οποίο συνεχίζει να τη στηρίζει με την ίδια αγάπη που της έδειξε από την εποχή του Fame Story.