Μαρουσάκης: «Ανοίγει ο δρόμος για κακοκαιρίες τα Χριστούγεννα» - Πότε υποχωρεί ο «Ωμέγα εμποδιστής»

Με τον λεγόμενο «Ωμέγα εμποδιστή» να κλείνει τον δρόμο προς τις κακοκαιρίες για λίγες ακόμη ημέρες, θα κυλήσει η εβδομάδα που μόλις ξεκίνησε, όπως σχολίασε σε ανάρτησή του ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Ο γνωστός μετεωρολόγος υπογράμμισε πως το ατμοσφαιρικό αυτό «βουνό» λειτουργεί σαν ομπρέλα προστασίας, χωρίς ωστόσο να εξασφαλίζει ιδανικές καιρικές συνθήκες προειδοποιώντας ωστόσο πως το μοτίβο αυτό αναμένεται να διατηρηθεί έως και την Παρασκευή.

Στη συνέχεια, επισημαίνεται πως ο «Ωμέγα εμποδιστής» θα υποχωρήσει και θα ανοίξει ο δρόμος για ένα πιο άστατο καιρικό σκηνικό ενόψει Χριστουγέννων, με τις βροχές να κυριαρχούν και τα χιόνια, σε πρώτη φάση τουλάχιστον, να περιορίζονται στα ορεινά.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Κλέαρχου Μαρουσάκη:

«Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΟΥ "ΩΜΕΓΑ" ΕΜΠΟΔΙΣΤΗ

Με τον Ωμέγα εμποδιστή να κλείνει τον δρόμο προς τις κακοκαιρίες για λίγες ημέρες ακόμα, θα κυλήσει και η εβδομάδα που μόλις ξεκίνησε.

Μπορεί αυτό το ατμοσφαιρικό βουνό να υψώνεται σαν ομπρέλα προστασίας από πάνω μας, παρόλα αυτά δε σημαίνει ότι οι καιρικές συνθήκες θα είναι και οι καλύτερες δυνατές.

Έτσι λοιπόν από τη Λαμία και βορειότερα το χειμωνιάτικο καιρικό μοτίβο θα κυριαρχεί με τσουχτερό κρύο αρκετές ώρες μέσα στην ημέρα, συνθήκες παγετού τη νύχτα και το πρωί και τις ομίχλες δύσκολα να διαλύονται.

Νοτιότερα παρά το γεγονός ότι η ημέρα μας θα ξεκινάει με αρκετό κρύο, η ηλιακή ακτινοβολία κοντά στο μεσημέρι θα ανεβάζει τη θερμοκρασία στους 16° με 18° βαθμούς κελσίου.

Και όλα αυτά μέχρι και την Παρασκευή περίπου, διότι στη συνέχεια το ατμοσφαιρικό βουνό υποχωρεί και ο δρόμος για τις κακοκαιρίες ανοίγει για να οδηγηθούμε στα Χριστούγεννα πιθανόν και πιο κάτω με έντονα άστατες καιρικές συνθήκες, που σημαίνει ότι οι βροχές θα κυριαρχούν, ενώ τα χιόνια σε πρώτη προσέγγιση θα κρατηθούν ψηλά στα βουνά μας».