Μαρουσάκης: «Άνοιξη έως την ερχόμενη Δευτέρα» - Πότε έρχεται το πρώτο χειμερινό κύμα

Ανοιξιάτικος θα παραμείνει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, με ηλιοφάνεια και άνοδο της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Το Σαββατοκύριακο μάλιστα οι συνθήκες ευνοούν και το μπάνιο στη θάλασσα, τουλάχιστον για τους πιο τολμηρούς.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, πάνω από τη χώρα έχει υψωθεί ένα πεδίο υψηλών βαρομετρικών πιέσεων, το οποίο μπλοκάρει το δρόμο στις κακοκαιρίες από τη δυτική Ευρώπη.

Σήμερα Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, ο καιρός θα είναι αίθριος σε όλη τη χώρα, αργά το βράδυ ωστόσο θα σημειωθούν τοπικές ομίχλες.

Οι άνεμοι θα είναι βοριάδες και θα φτάνουν τα 6 με 7 Μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, ενώ στα νότια της χώρας θα αγγίξει τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα ο υδράργυρος σήμερα αναμένεται να φτάσει τους 22 βαθμούς.

Όσον αφορά την εξέλιξη του καιρού, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης τόνισε ότι από την Τρίτη 18 Νοεμβρίου και μετά, ο καιρός θα μπει σε πιο φθινοπωρινό μοτίβο με κάποιες κακοκαιρίες να αρχίζουν να επισκέπτονται τη χώρα από τα δυτικά.

Ωστόσο, η τάση στις 24 με 25 του μήνα είναι ο υδράργυρος να πέσει και να αισθανθούμε συνθήκες χειμώνα.