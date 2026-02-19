Μαρούσι - Ολυμπιακός 67-91: Άνετο απόγευμα για τους «ερυθρόλευκους» που πέρασαν στον τελικό

Ο Ολυμπιακός με μία σοβαρή εμφάνιση στον ημιτελικό του Allwyn Final-8 απέκλεισε με 91-67 το Μαρούσι και προκρίθηκε στο μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας (21/2)!

Οι Πειραιώτες θα διεκδικήσουν το τέταρτο τρόπαιό τους την τελευταία πενταετία κόντρα σε έναν εκ των Παναθηναϊκού ή Ηρακλή (20:00) που απαρτίζουν το ζευγάρι του δεύτερου ημιτελικού.

Κορυφαίοι για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν ο Βεζένκοφ με 16 πόντους, 3 κλεψίματα, 2 ασίστ και 2 ριμπάουντ, ο Παπανικολάου με 12 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ο Μόρις στην επιστροφή του με 11 πόντους και 4 ασίστ και ο Χολ με 10 πόντους, 4 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 2 μπλοκ.

Από την πλευρά του Αμαρουσίου προσπάθησαν ο Ουίλιαμς με 9 πόντους, 4 κλεψίματα και 3 ριμπάουντ και ο Κουζέλογλου με 12 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Οι Πρωταθλητές Ελλάδας δεν είχαν διαθέσιμους τον τραυματία Τζόουνς, τους απόντες Ντόρσεϊ και Γουόρντ και τους μη δηλωμένους στο ελληνικό ρόστερ ΜακΚίσικ και Τζόζεφ, ενώ ο Νίκολα Μιλουτίνοφ τραυματίστηκε στο τρίτο δεκάλεπτο στο δεξί του αντίχειρα.

Έδειχνε να το «καθαρίζει» από νωρίς ο Ολυμπιακός με τα τρίποντα

Στο ξεκίνημα του ημιτελικού ο Ολυμπιακός μπήκε «ζεστός» επιθετικά και συγκεντρωμένος στην άμυνα και προηγήθηκε με 13-5 (στο 5'), ενώ η πρώτη περίοδος έκλεισε με 29-15, αφού η επίθεση της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα με καλή κυκλοφορία λειτουργούσε αρκετά καλά.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο οι Πειραιώτες συνέχισαν να βρίσκουν σκορ, αλλά έκαναν και εύκολα λάθη με αποτέλεσμα το Μαρούσι με πολλά κλεψίματα να μειώσει σε 36-24 (στο 14').

Η καλή παρουσία του Μόντε Μόρις με 8 πόντους και δράση και στις δύο πλευρές του παρκέ και η επιστροφή του Μιλουτίνοφ έφεραν ξανά τη διαφορά σε υψηλά επίπεδα (45-28 στο 17'), ενώ το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό να έχει 8/15 τρίποντα και προβάδισμα 18 πόντων (48-30).

Το Μαρούσι αντέδρασε, αλλά ο Ολυμπιακός πάτησε το «γκάζι» από το 32' και μετά

Το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης στο Ηράκλειο Κρήτης άρχισε με το Μαρούσι να παραμένει ανταγωνιστικό, αφού δυσκόλευε πολύ τον Ολυμπιακό ο οποίος άρχισε και αστοχούσε από μακριά με το σκορ να γίνεται 55-41 (στο 25').

Με τον Κινγκ να μειώνει τη διαφορά και στους 11 οι Πειραιώτες αντέδρασαν και με σερί 4-0 του Βεζένκοφ προηγήθηκαν και πάλι με +15 (59-44 στο 27') ανεβάζοντας στροφές και πάλι μετά από ώρα.

Η τρίτη περίοδος έκλεισε με 63-51 μετά από buzzer beater καλάθι του Γιάννη Κουζέλογλου.

Στο τέταρτο δεκάλεπτο ο Χολ και οι Μόρις - Πίτερς με 2/2 τρίποντα έδωσαν μετά από ώρα «αέρα» στους Πρωταθλητές Ελλάδας με +18 (73-55) στο 32ο λεπτό και όλα έδειχναν να «τελειώνουν» στον ημιτελικό.

Πέντε λεπτά πριν το φινάλε της αναμέτρησης η διαφορά είχε παγιωθεί στο +20 (80-60) για τον Ολυμπιακό με τον Χολ να ξεχωρίζει και στις δύο πλευρές με την ενέργειά του.

Στο 38ο λεπτό όλα είχαν κριθεί με τη διαφορά στο +21 (84-63) για τους Πειραιώτες οι οποίοι στο φινάλε πανηγύρισαν την πρόκριση με 91-67.

Τα δεκάλεπτα: 15-29, 30-48, 51-63, 67-91

