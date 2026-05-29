Μαρούσι: Βρέθηκε βλήμα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου σε αυλή σπιτιού - Μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών

Στιγμές αναστάτωσης εκτυλίχθηκαν αργά το βράδυ της Πέμπτης (28/5) στο Μαρούσι, όταν βλήμα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε σε αυλή παλιάς κατοικίας, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Η εύρεση του πολεμικού υλικού σε πυκνοκατοικημένη περιοχή σήμανε συναγερμό, με αποτέλεσμα να τεθεί άμεσα σε εφαρμογή το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ασφαλείας. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίες προχώρησαν σε αποκλεισμό των γύρω δρόμων, ενώ παρουσία είχαν επίσης δυνάμεις της Πυροσβεστικής, πλήρωμα του ΕΚΑΒ για προληπτικούς λόγους, καθώς και ειδικό κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Ναρκών Ξηράς του Στρατού.

Ύστερα από συντονισμένες ενέργειες και υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, το βλήμα απομακρύνθηκε με επιτυχία περίπου στις 23:55, χωρίς να σημειωθεί κάποιο απρόοπτο.