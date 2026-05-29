Breaking news icon BREAKING
NEWS

Κίνηση: Χαμηλές ταχύτητες σε Κηφισό, Αθηνών, Πειραιά - Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Ελλάδα Εκρηκτικός Μηχανισμός Αστυνομία Μαρούσι

Μαρούσι: Βρέθηκε βλήμα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου σε αυλή σπιτιού - Μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών

Στο σημείο έφτασαν κλιμάκια των ΤΕΝΞ, ΕΛ.ΑΣ, Πυροσβεστική και ΕΚΑΒ για την ολοκλήρωση της επιχείρησης.

Eurokinissi
Eurokinissi
Γιώργος Γεωργακόπουλος avatar
Γιώργος Γεωργακόπουλος

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Στιγμές αναστάτωσης εκτυλίχθηκαν αργά το βράδυ της Πέμπτης (28/5) στο Μαρούσι, όταν βλήμα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε σε αυλή παλιάς κατοικίας, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Η εύρεση του πολεμικού υλικού σε πυκνοκατοικημένη περιοχή σήμανε συναγερμό, με αποτέλεσμα να τεθεί άμεσα σε εφαρμογή το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ασφαλείας. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίες προχώρησαν σε αποκλεισμό των γύρω δρόμων, ενώ παρουσία είχαν επίσης δυνάμεις της Πυροσβεστικής, πλήρωμα του ΕΚΑΒ για προληπτικούς λόγους, καθώς και ειδικό κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Ναρκών Ξηράς του Στρατού.

Ύστερα από συντονισμένες ενέργειες και υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, το βλήμα απομακρύνθηκε με επιτυχία περίπου στις 23:55, χωρίς να σημειωθεί κάποιο απρόοπτο.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Εκρηκτικός Μηχανισμός Αστυνομία Μαρούσι

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader