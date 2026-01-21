Marseaux για το body shaming της Εύης Δρούτσα: «Με στεναχώρησε και με έκανε να νιώσω άβολα»

Στην Eurovision αναφέρθηκε με δηλώσεις της η Εύη Δρούτσα και μίλησε και για την Marseaux λέγοντας: «Περίμενα να πει κάτι άλλο. Πίστευα ότι είναι ένα κοριτσάκι. Έχει καλή φωνή. Εδώ βγήκε μια μικρομέγαλη να βγάλει έξω το σώμα της. Πρώτα απ' όλα δεν έχει το υπέροχο σώμα να το βγάλει έξω. Επίσης, μιμήθηκε άλλη από το εξωτερικό. Γιατί; Δεν καταλαβαίνω. Έχουμε μια ξενομανία να τραγουδάμε ξένα τραγούδια. Πολλοί θέλουν να βγάλουν ξένες λέξεις. Είμαστε στην Ελλάδα, σε μια χώρα που το ζεμπέκικο και το χασάπικο ήταν δικό μας».

Και η τραγουδίστρια απάντησε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram:

«Παιδιά γεια σας. Δεν έχω προλάβει να σας μιλήσω ακόμα γιατί συμβαίνουν όλα παράλληλα. Ήθελα να σας πω, πως σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για τη στήριξή σας, για τα μηνύματα, για την αγάπη που έχετε δείξει στο κομμάτι. Δεν θεωρώ τίποτα δεδομένο και ελπίζω να κάνω έτσι ένα πάρα πολύ ωραίο act στον εθνικό ημιτελικό και να σας αρέσει και εσάς. Παράλληλα να πω, ότι γυρνούσα χθες από την πρόβα ανέμελη και είδα ένα link που μου είχε στείλει ο μπαμπάς μου. Και είδα την κυρία Δρούτσα...

Πότε σταματάμε να σχολιάζουμε τα σώματα των άλλων και γενικά τους άλλους ειδικά όταν δεν ξέρεις το τι διαταραχή μπορεί να έχει περάσει ο οποιοσδήποτε; Το τι θέματα έχει με το σώμα του, το πόση δυσκολία ίσως είχε για να τα ξεπεράσει. Εγώ έχω χάσει πάρα πολλές φορές βάρος, έχω πάρει πάρα πολλές φορές βάρος και γενικά έκανα πάρα πολλά χρόνια ψυχοθεραπεία για να καταφέρω να το ξεπεράσω. Και μου πάτησε έτσι ένα πάρα πολύ λεπτό κουμπάκι, που με στενοχώρησε και με έκανε να νιώσω πάρα πολύ άβολα. Παρόλα αυτά, εσείς τι ρούχα πιστεύετε πρέπει να βάλω στον εθνικό τελικό, αφού δεν έχω το υπέροχο σώμα που λέει η κυρία Δρούτσα;».