Μαρσέιγ: Eνδιαφέρεται για την απόκτηση του Ελ Κααμπί τον Ιανουάριο σύμφωνα με τους Γάλλους

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, αποτελεί για μια ακόμα χρονιά, το... πολυβόλο του Ολυμπιακού. Ο Μαροκινός φορ έχει πετύχει ήδη εννέα γκολ σε 15 αναμετρήσεις τη φετινή σεζόν, όντας ξανά σημείο αναφοράς για τους Πειραιώτες. Η εντυπωσιακή διετία του με τους «ερυθρόλευκους», σε συνδυασμό με το ανάλογο φετινό του ξεκίνημα, έχουν κινήσει το ενδιαφέρον από ομάδες του εξωτερικού.

Σύμφωνα με το TransferFeed και τα όσα αναφέρει το «Foot Mercato», ο Μεντχί Μπενάτια αναζωπύρωσε το ενδιαφέρον της Μαρσέιγ για τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Ο Μαροκινός επιθετικός, ο οποίος είχε ήδη συνδεθεί με τον σύλλογο κατά τη διάρκεια της περασμένης καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου, θα μπορούσε να αποτελέσει μια γρήγορη και αποτελεσματική λύση για την ενίσχυση της επίθεσης των Μασσαλών.

Το συμβόλαιο του Ελ Κααμπί με τον Ολυμπιακό ολοκληρώνεται τον προσεχή Ιούνιο και μάλιστα όπως τονίζει το σχετικό δημοσίευμα, η αποχώρηση του Μαροκινού φορ θα μπορούσε να γίνει από τον Ιανουάριο, εφόσον «ερυθρόλευκοι» και Μαρσέιγ καταλήξουν σε συμφωνία από τώρα.

Ο 32χρονος Μαροκινός διεθνής φορ, με 60 συμμετοχές και 29 γκολ με την εθνική του ομάδα, βρίσκεται σε καλή κατάσταση από την αρχή της σεζόν. Σε 15 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, έχει σκοράρει εννέα φορές έχοντας μάλιστα και μία ασίστ. Νούμερα που τον καθιστούν ελκυστική επιλογή για την Μαρσέιγ, η οποία αναζητά άμεσα αποτελεσματικότητα στην επίθεση μετά τον τραυματισμό του Αμίν Γκουϊρί, ο οποίος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στον ώμο και έχει τεθεί νοκ-άουτ για αρκετούς μήνες.

Το «Footmercato» υπογραμμίζει μάλιστα ότι η Μαρσέιγ αναμένεται να επιταχύνει τις συζητήσεις τις επόμενες εβδομάδες, καθώς το χειμερινό μεταγραφικό παράθυρο αποκτά στρατηγική σημασία τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο.