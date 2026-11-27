Σκηνές βίας που προκαλούν έντονες αντιδράσεις εκτυλίχθηκαν έξω από τον αγωνιστικό χώρο του Βελοντρόμ, πριν από την αναμέτρηση της Μαρσέιγ με τη Λέφσκι Σόφιας για το Europa League. Η ένταση ανάμεσα στους οπαδούς των δύο ομάδων ξέφυγε από κάθε έλεγχο, με τους φιλοξενούμενους να δέχονται επίθεση από υποστηρικτές της γαλλικής ομάδας.

Σύμφωνα με τα βίντεο που κυκλοφόρησαν, οι οπαδοί της Λέφσκι βρέθηκαν στο στόχαστρο των επιτιθέμενων, οι οποίοι τους χτύπησαν πριν προλάβουν να παρέμβουν οι αστυνομικές δυνάμεις.

Ιδιαίτερα σοκαριστικό είναι ένα από τα στιγμιότυπα που καταγράφουν την προσπάθεια ορισμένων φιλάθλων να προστατεύσουν μια γυναίκα, σχηματίζοντας γύρω της ανθρώπινη ασπίδα.

Scene da guerriglia a Marsiglia dove i tifosi francesi hanno attaccato quelli del Levski Sofia.



La UEFA ha già aperto una indagine e il club rischia una maxi stangata



📹 @canalplus pic.twitter.com/ElNZ7YJP3E — Matteo Di Gangi (@MatteoDG93) November 27, 2026

Παρά την προσπάθειά τους, η γυναίκα δεν κατάφερε να αποφύγει τα χτυπήματα, δεχόμενη επίθεση μέσα στο πλήθος. Οι εικόνες από το περιστατικό έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και αναζωπυρώνουν τη συζήτηση για τα φαινόμενα οπαδικής βίας στα ευρωπαϊκά γήπεδα.

Την ίδια ώρα, ο εκτελεστικός διευθυντής της Λέφσκι Σόφιας, Ντανιέλ Μποριμίροφ, εξέφρασε την αγανάκτησή του για όσα συνέβησαν, ζητώντας να ληφθούν μέτρα από την UEFA και αφήνοντας αιχμές για τη διεξαγωγή αγώνων στο συγκεκριμένο γήπεδο.

«Ελπίζω να μην διεξαχθούν άλλοι αγώνες σε αυτό το στάδιο. Πιστεύω ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα ώστε οι αγώνες να μπορούν να διεξαχθούν κανονικά. Το ποδόσφαιρο υποτίθεται ότι φέρνει χαρά στους ανθρώπους, όχι να μας επιτρέπει να βλέπουμε τέτοιες σκηνές. Οι αξιωματούχοι της UEFA δεν μπορούν να μένουν άπραγοι και να συνεχίζουν να επιτρέπουν τη διεξαγωγή αγώνων υπό τέτοιες συνθήκες», δήλωσε χαρακτηριστικά.