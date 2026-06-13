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Η νύχτα μύριζε θάλασσα, πετρέλαιο και φόβο. Στα λιμάνια της νότιας Αγγλίας, άνδρες με κράνη, όπλα, σακίδια και πρόσωπα σφιγμένα από την αγωνία ετοιμάζονταν να περάσουν τη Μάγχη. Δεν πήγαιναν σε μία συνηθισμένη αποστολή. Πήγαιναν στην επιχείρηση που θα άλλαζε την πορεία του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Ανάμεσά τους, χωρίς άδεια, χωρίς διαπίστευση και χωρίς καμία πρόθεση να υπακούσει στους κανόνες, βρισκόταν μια γυναίκα 35 ετών. Ψηλή, ξανθιά, ήδη έμπειρη σε πολέμους και αρκετά θυμωμένη ώστε να κάνει αυτό που οι στρατιωτικές αρχές δεν της επέτρεπαν: να δει με τα μάτια της την Απόβαση της Νορμανδίας.

Η Μάρθα Γκέλχορν δεν φόρεσε στολή. Δεν επιβιβάστηκε ως επίσημη πολεμική ανταποκρίτρια. Δεν την περίμενε κανείς στη λίστα των δημοσιογράφων που θα κάλυπταν τη D-Day. Γιατί πολύ απλά, οι γυναίκες δεν επιτρεπόταν να βρεθούν στην πρώτη γραμμή.

Έτσι, έκανε κάτι παράτολμο. Μπήκε σε ένα αμερικανικό νοσοκομειακό πλοίο με το πρόσχημα ότι θα έπαιρνε συνεντεύξεις από νοσοκόμες και, όταν κανείς δεν κοιτούσε, κρύφτηκε σε μια τουαλέτα. Έμεινε εκεί μέχρι το πλοίο να απομακρυνθεί από την ακτή. Όταν πια ήταν αργά για να τη γυρίσουν πίσω, βγήκε.

Και κάπως έτσι, μία από τις σπουδαιότερες πολεμικές ανταποκρίτριες του 20ού αιώνα έφτασε εκεί όπου της είχαν πει ότι δεν είχε θέση.

Η γυναίκα που δεν δεχόταν το «όχι»

Η Μάρθα Γκέλχορν δεν ήταν μια άπειρη δημοσιογράφος που κυνηγούσε τη μεγάλη είδηση. Όταν έφτασε η ώρα της Απόβασης της Νορμανδίας, είχε ήδη δει από κοντά περισσότερα από όσα οι περισσότεροι άνθρωποι θα άντεχαν να φανταστούν.

Είχε καλύψει τον Ισπανικό Εμφύλιο, την άνοδο του Ναζισμού, τον πόλεμο στη Φινλανδία, την ιαπωνική εισβολή στην Κίνα, το μέτωπο της Ιταλίας. Δεν περιέγραφε όμως τον πόλεμο σαν άσκηση στρατηγικής, ούτε σαν ψυχρό χάρτη επιχειρήσεων. Έδινε την εικόνα του πολέμου μέσα από τους ανθρώπους του: τους τραυματίες, τους πρόσφυγες, τα παιδιά, τους στρατιώτες που προσπαθούσαν να κρατηθούν ζωντανοί για ακόμη λίγες ώρες.

Γεννημένη στο Σεντ Λούις στις 8 Νοεμβρίου 1908, κόρη γιατρού και μητέρας σουφραζέτας, μεγάλωσε σε ένα σπίτι όπου η κοινωνική δράση δεν ήταν μια αφηρημένη ιδέα. Η μητέρα της, Έντνα, είχε συμμετάσχει ενεργά στο κίνημα για το δικαίωμα ψήφου των γυναικών. Η Μάρθα μεγάλωσε βλέποντας ότι ο δημόσιος χώρος δεν χαρίζεται. Τον διεκδικείς.

Αυτό ακριβώς έκανε και στη δημοσιογραφία.

Μόνο που το 1944, ακόμη και μια γυναίκα με τη δική της εμπειρία έπρεπε να αποδείξει ότι είχε δικαίωμα να βρίσκεται εκεί όπου γραφόταν η Ιστορία.

Ο Χέμινγουεϊ, το Collier's και η μεγάλη προσβολή

Η ιστορία της Γκέλχορν στη D-Day κουβαλά πάντα και μια δεύτερη σκιά: τον Έρνεστ Χέμινγουεϊ.

Ήταν τότε σύζυγός της. Εκείνος, ήδη λογοτεχνικός μύθος. Εκείνη, ήδη εξαιρετική ρεπόρτερ. Όμως για πολλά χρόνια στην κοινή γνώμη ήταν «η τρίτη γυναίκα του Χέμινγουεϊ», σαν να μην είχε υπάρξει πριν από εκείνον και σαν να μην συνέχισε να υπάρχει πολύ μετά από εκείνον.

Το 1944, το περιοδικό Collier's, με το οποίο συνεργαζόταν η Γκέλχορν, έδωσε τελικά τη διαπίστευση για την κάλυψη της Απόβασης στον Χέμινγουεϊ. Για εκείνη, το πλήγμα ήταν διπλό: επαγγελματικό και προσωπικό.

Δεν ήταν μόνο ότι της έκλειναν την πόρτα. Ήταν ότι την έκλειναν μπροστά της, την ώρα που ο άνδρας της περνούσε.

Η Γκέλχορν δεν ήταν διατεθειμένη να το δεχθεί. Έφτασε στην Αγγλία με δυσκολία, αναζήτησε τρόπο να πλησιάσει την επιχείρηση και, όταν είδε ότι η επίσημη οδός ήταν κλειστή, διάλεξε την ανεπίσημη.

Ένα νοσοκομειακό πλοίο. Μια πρόφαση. Μια κλειδωμένη τουαλέτα. Και το θράσος που χρειάζεται μερικές φορές για να φτάσει ένας δημοσιογράφος στην αλήθεια.

The great wartime correspondent Martha Gellhorn reflects on knowing who to support in the Spanish Civil War after reading about Spain in the newspapers of Nazi Germany. She would later travel to Spain, writing seven dispatches from July 17, 1937 to November 1938.



This clip is… pic.twitter.com/U13KnLBQ4h — ALBA (@LincolnBrigade) May 29, 2026

Στην Παραλία Ομάχα με τους τραυματίες

Το πλοίο μετέφερε γιατρούς και νοσηλευτές. Η αποστολή του δεν ήταν να αποβιβάσει στρατιώτες, αλλά να παραλάβει τους τραυματίες από τις ακτές της Νορμανδίας. Η Γκέλχορν, όταν κατάλαβε πού βρισκόταν, δεν περιορίστηκε στο να παρατηρεί από το κατάστρωμα.

Καθώς οι τραυματίες έφταναν από την Παραλία Ομάχα, εκείνη είδε από κοντά το πραγματικό πρόσωπο της D-Day. Όχι την εικόνα της νίκης όπως θα γραφόταν αργότερα στα βιβλία. Αλλά το χάος της πρώτης γραμμής: άνδρες λουσμένοι στο αίμα, σώματα διαλυμένα από τις σφαίρες και τα θραύσματα, πρόσωπα που μόλις λίγες ώρες νωρίτερα ανήκαν σε νέους ανθρώπους με σπίτια, μητέρες, φίλους, αγαπημένες.

Όταν έφτασε η είδηση ότι υπήρχαν ακόμη τραυματίες στην ακτή, η Γκέλχορν μπήκε σε ένα πλωτό ασθενοφόρο και βγήκε με την ιατρική ομάδα. Πέρασε μέσα από παγωμένα νερά, μέσα από τον κίνδυνο, μέσα από ένα τοπίο όπου κάθε βήμα μπορούσε να είναι το τελευταίο της.

Δεν πήγε εκεί για να γίνει ηρωίδα. Πήγε για να δει. Και μετά για να γράψει.

Σε αυτό βρισκόταν η δύναμή της. Δεν την ενδιέφερε να περιγράψει τον πόλεμο σαν θέαμα. Την ενδιέφερε να μεταφέρει στον αναγνώστη την αίσθηση ότι ο πόλεμος συμβαίνει πάνω σε σώματα, σε αναπνοές, σε χέρια που τρέμουν, σε ανθρώπους που ψιθυρίζουν κάτι πριν χαθούν.

Η μοναδική γυναίκα ανταποκρίτρια στην ακτή της Νορμανδίας

Η Μάρθα Γκέλχορν θεωρείται η μοναδική γυναίκα πολεμική ανταποκρίτρια που κάλυψε την Απόβαση της Νορμανδίας από το πεδίο. Δεν έφτασε εκεί επειδή το σύστημα την αναγνώρισε. Έφτασε εκεί επειδή παρέκαμψε το σύστημα.

Αυτό κάνει την ιστορία της τόσο ισχυρή ακόμη και σήμερα. Η Γκέλχορν δεν ζητούσε προνομιακή μεταχείριση. Ζητούσε να κάνει τη δουλειά της. Να μη μετατραπεί σε «γυναικεία ματιά» πίσω από τις γραμμές, την ώρα που οι άνδρες συνάδελφοί της είχαν πρόσβαση στο ίδιο το γεγονός.

Η δική της ματιά, όμως, αποδείχθηκε βαθιά δημοσιογραφική ακριβώς επειδή δεν ήταν στρατιωτική. Δεν έγραφε για την επιχείρηση σαν να παρακολουθούσε σκακιέρα. Έγραφε για εκείνους που πλήρωναν το κόστος της.

Οι ανταποκρίσεις της δημοσιεύτηκαν στο Collier's το καλοκαίρι του 1944, με το πιο δυνατό κομμάτι «The Wounded Come Home» να εστιάζει στους τραυματίες και στο προσωπικό του πλωτού ασθενοφόρου. Η Μάρθα Γκέλχορν δεν είχε το εξώφυλλο. Δεν είχε την προβολή που είχαν τα αντίστοιχα κομμάτια του Χέμινγουεϊ. Αλλά είχε κάτι πιο ανθεκτικό στον χρόνο: την αλήθεια του πεδίου.

Ο Χέμινγουεϊ έμεινε σε αποβατικό σκάφος και παρακολούθησε από απόσταση. Η Γκέλχορν βγήκε στην ακτή με τους διασώστες.

Η τιμωρία της και η επόμενη απόδραση

Όταν επέστρεψε στην Αγγλία, η στρατιωτική μηχανή δεν είδε σε εκείνη μια δημοσιογράφο που είχε φέρει μια συγκλονιστική μαρτυρία. Είδε μια γυναίκα που είχε παραβιάσει τους κανόνες.

Η Γκέλχορν συνελήφθη από τη στρατιωτική αστυνομία και έχασε τη διαπίστευσή της. Την έστειλαν, ως τιμωρία, σε ένα στρατόπεδο εκπαίδευσης νοσοκόμων στην αγγλική ύπαιθρο. Ουσιαστικά, της είπαν να κάτσει στην άκρη.

Αλλά η Μάρθα Γκέλχορν δεν ήταν άνθρωπος που καθόταν «ήσυχα».

Σύντομα βρήκε τρόπο να φύγει ξανά. Σύμφωνα με βιογραφικές αναφορές, κατάφερε να φτάσει σε στρατιωτικό αεροδρόμιο και να πείσει έναν πιλότο να τη μεταφέρει στην Ιταλία, κατασκευάζοντας μια ιστορία για έναν αρραβωνιαστικό που έπρεπε να δει. Το αν η ιστορία ήταν αληθινή είχε μικρή σημασία. Το αποτέλεσμα ήταν ότι επέστρεψε στον πόλεμο.

Η ίδια θα έλεγε αργότερα πως ακολουθούσε τον πόλεμο όπου μπορούσε να τον φτάσει. Και αυτό έκανε για δεκαετίες.

Δεν ήταν «η γυναίκα του Χέμινγουεϊ»

Η Μάρθα Γκέλχορν χώρισε από τον Χέμινγουεϊ το 1945. Η σχέση τους είχε ήδη διαλυθεί μέσα στον ανταγωνισμό, τις απουσίες, τον πόλεμο και την αδυναμία εκείνου να αποδεχθεί μια γυναίκα που δεν ήθελε να σταθεί δίπλα του ως διακοσμητική παρουσία.

Η ίδια απεχθανόταν να την περιορίζουν στη φράση «σύζυγος του Χέμινγουεϊ». Και είχε δίκιο. Γιατί η ζωή της ήταν πολύ μεγαλύτερη από αυτό.

Μετά τη Νορμανδία, ήταν από τους πρώτους δημοσιογράφους που μπήκαν στο Νταχάου μετά την απελευθέρωσή του από τα αμερικανικά στρατεύματα. Αργότερα κάλυψε τον πόλεμο του Βιετνάμ, τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, τους πολέμους στην Κεντρική Αμερική και, σε ηλικία 81 ετών, την αμερικανική εισβολή στον Παναμά.

Η δημοσιογραφία της δεν είχε την ψυχρή απόσταση εκείνων που βλέπουν τον πόλεμο σαν κάτι το αναπόφευκτο. Είχε οργή, συμπόνια και μια σταθερή άρνηση να συνηθίσει τη βία.

Αυτό ίσως ήταν και το πραγματικό της ταλέντο: δεν άφηνε ποτέ τον αναγνώστη να ξεχάσει ότι πίσω από κάθε «επιχείρηση», κάθε «μέτωπο», κάθε «στρατηγική νίκη», υπάρχουν άνθρωποι.

Χέμινγουεϊ και Γκέλχορν (IMAGO / GRANGER Historical Picture Archive)

Η γυναίκα που κλείστηκε σε μια τουαλέτα και άνοιξε τον δρόμο

Σήμερα, η εικόνα της μοιάζει σχεδόν κινηματογραφική: μια γυναίκα κρυμμένη σε μια τουαλέτα νοσοκομειακού πλοίου, ενώ γύρω της ξεκινά η μεγαλύτερη αμφίβια επιχείρηση της Ιστορίας.

Αλλά η ιστορία της δεν είναι απλώς μια περιπέτεια. Είναι μια υπενθύμιση για το ποιος έχει δικαίωμα να καταγράφει την Ιστορία και ποιος μένει έξω από το κάδρο.

Η Γκέλχορν δεν περίμενε να της ανοίξουν τον δρόμο. Τον άνοιξε μόνη της. Όχι για να γίνει η ίδια το θέμα, αλλά για να μπορέσει να γράψει για εκείνους που δεν θα είχαν ποτέ φωνή.

Ίσως γι' αυτό, τόσα χρόνια μετά, η ιστορία της παραμένει τόσο δυνατή. Όχι επειδή ξεγέλασε τους στρατιωτικούς. Όχι επειδή νίκησε τον Χέμινγουεϊ στο ίδιο του το παιχνίδι. Αλλά επειδή κατάλαβε κάτι βαθύτερο από πολλούς συναδέλφους της: ότι η δημοσιογραφία δεν βρίσκεται πάντα εκεί όπου σου επιτρέπουν να πας.

Μερικές φορές βρίσκεται πίσω από μια κλειδωμένη πόρτα, μέσα σε ένα πλοίο που φεύγει για τον πόλεμο. Και χρειάζεται κάποιος αρκετά πεισματάρης για να την ανοίξει.

Με πληροφορίες από Smithsonian Magazine, Imperial War Museums, National WWII Museum και PBS